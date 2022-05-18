Futbol efsanesi Wayne Rooney'nin son hali şaşırtı!

İngiliz futbol efsanesi Wayne Rooney, futbolu bıraktıktan sonra aldığı kilolarla dikkat çekiyor.

İngiltere'nin efsane futbolcularından Wayne Rooney'in son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.



Wayne Rooney, son olarak eşi Coleen ile İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah arasında günlerdir görülen davalara katılırken görüntülendi.



Derby'de menajerlik yapıyor

Wayne Rooney, şimdilerde Championship'ten düşmesi kesinleşen Derby County'de teknik direktör olarak görev yapıyor.