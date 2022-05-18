Flaş gelişme! Fatih Terim geri mi dönüyor?

Seçime gidecek olan sarı kırmızılılarda Dursun Özbek'in başkan adayı olmasıyla birlikte flaş bir Fatih Terim gelişmesi yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'da kritik bir süreç yaşanıyor...



Seçime gidecek olan sarı kırmızılılarda Metin Öztük ve Eşref Hamamcıoğlu aday olmuştu.



Fakat Metin Öztürk'ün Dursun Özbek ile birleşmesiyle birlikte konu başka bir seviyeye taşındı.



Dursun Özbek'in başkan adayı olmasıyla birlikte flaş bir Fatih Terim gelişmesi yaşandı.



Peki; Fatih Terim Galatasaray'a geri mi dönecek? İşte bomba habere dair tüm detaylar...



Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde hareketli saatler yaşanıyor.



Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı.



Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de 2'nci başkan olacağı öğrenildi.



18 Mayıs Çarşamba günü yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek.



'G.SARAY'I BÜYÜTMEYE GELİYORUZ'



Açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, 'Dursun Özbek ile biz Galatasaray'ı küçültmeye değil, büyütmeye geliyoruz. Önceliğimiz kulübü mali anlamda düzlüğe çıkarmak.' dedi.



Tüm bu gelişmeler devam ederken, Galatasaray'da flaş bir Fatih Terim gelişmesi yaşandı.



FATİH TERİM GERİ Mİ DÖNÜYOR?



Galatasaray'ın süreci ile ilgili taraftarlar sosyal medyada Fatih Terim'i geleceğiyle ilgili yorumlarda bulunuyor.



Taraftarlar, Dursun Özbek sonrası Fatih Terim'in durumunun ne olacağını merak ederken, teknik direktör mü olacak yoksa Sportif A.Ş'nin başında mı olacak? sorularını sormaya başladı.



Henüz açıklama yapayan Dursun Özbek'in ne karar vereceği merak ediliyor...