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Cristiano Ronaldo saatine servet harcadı! Sadece 126 adet var, fiyatı dudak uçuklattı...

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da konuşulmaya devam ediyor. Takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamamasına karşın performansıyla gol krallığı yarışında iddialı konumda bulunan 37 yaşındaki Ronaldo, yeni saatine harcadığı parayla dikkat çekti. Sadece 126 kişide bulunan saat adeta servet değerinde...

Cristiano Ronaldo saatine servet harcadı! Sadece 126 adet var, fiyatı dudak uçuklattı...
Ekleme: 18.05.2022 - 11:31 Güncelleme: 18.05.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da konuşulmaya devam ediyor. Takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamamasına karşın performansıyla gol krallığı yarışında iddialı konumda bulunan 37 yaşındaki Ronaldo, yeni saatine harcadığı parayla dikkat çekti. Sadece 126 kişide bulunan saat adeta servet değerinde...

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo futbolu dışında lüks eşyalara harcadığı ücretlerle de konuşulmaya devam ediyor.

Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Kırmızı Şeytanlar'da Ronaldo, gösterdiği performansla takımın ayakta kalan isimlerinden olmuştu.

37 yaşında olmasına rağmen Portekizli yıldız, kaydettiği 18 golle krallık yarışında üçüncü sırada yer aldı ve Lukaku, Mane gibi isimleri geride bıraktı.

Ronaldo ayrıca, 6 kezle Manchester United formasıyla en çok ayın oyuncusu seçilen isim oldu.

Bu performansına karşın takımını Şampiyonlar Ligi'ne götürmeyi başaramayan Ronaldo, tam 20 yıl sonra Devler Ligi'nin dışında kalmıştı.

Saha içinde performansını düşürmeyen Portekizli futbolcu, saha dışındaki hayatıyla da gündemde olmaya devam ediyor.

A Bola'da yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, dünyada yalnızca 126 tane bulunan yaklaşık 1 milyon Euro değerinde özel bir saat satın aldı.

232 elmas ve 109 siyah safir taş ile süslenmiş olan saatin aynı zamanda Portekizli yıldızın sahip olduğu Bugatti Chiron marka otomobilden de esintiler taşıdığı belirtilenler arasında yer aldı.

Cristiano Ronaldo saatine servet harcadı! Sadece 126 adet var, fiyatı dudak uçuklattı...

Benzersiz bir görüntüye sahip olan saatte otomobil markasının yanı sıra 'CR7' logosunun da yer aldığının altı çizildi.

Portekizli süper yıldızın ayrıca bilinen 20 adet arabası bulunmakta... Bu arabaların toplam değeri de 20 milyon doların üzerinde...
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