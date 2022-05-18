  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş’ta Valerien Ismael’in ilk transferi belli oldu! Michy Batshuayi’yi unutturacak golcü geliyor…

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Ligde yoluna Valerien Ismael ile devam eden siyah-beyazlı ekip, kadrosunda büyük değişikliklere imza atacak. Fransız çalıştırıcının golcü isteğine göz yummayacak yönetim, Michy Batshuayi'nin performansını unutturacak bir golcüyle anlaşma sağlamak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 18.05.2022 - 21:11 Güncelleme: 18.05.2022 - 21:12 / Editör: Ozge Selin
Futbolda bu sezona büyük beklentilerle giren Beşiktaş, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Valerien Ismael’in ilk transferi belli oldu! Michy Batshuayi’yi unutturacak golcü geliyor…
Şampiyonlar Ligi'nde başarı adına kurulan kadro, siyah-beyazlı ekipte beklentilerin altında kalırken, 3 farklı teknik direktör takımla çalıştı.

Sezona Sergen Yalçın ile başlayan Beşiktaş, Önder Karaveli ile devam etti. Son olarak ise Valerien Ismael göreve geldi.

Yeni hocasıyla birlikte gelecek sezonun çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta ilk hedef forvet mevkisi.

Bu sezon 14 gol atan Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, gelecek sezon Belçikalı golcüyle devam etmeyecek.

Transfer dönemi için oldukça dikkatli çalışan Valerien Ismael ve yönetimi, Batshuayi'nin yerine gelecek golcü için listeyi yönetime verdi.

Öte yandan Ismael, transfer için şu açıklamaları yapmıştı:

"Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bulmak bizim için çok önemli olacak. Bu konuda çok hassas olacağız"

YENİ GOLCÜ GELİYOR

Bu sezon forvet mevkisinde büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, gelecek sezon bu sıkıntıları unutturacak bir golcü istiyor.

Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kara Kartal, ilk önceliğini gol yollarına verdi.

Bu doğrultuda, öne çıkan ilk isim Club Brugge'un golcüsü Bas Dost oldu.

Voetbal24.com'un haberine göre, Beşiktaş 32 yaşındaki tecrübeli golcünün transferinde önemli bir aşama kaydetti.

Haberin devamında Bast Dost'un Michy Batshuayi'nin yerine düşünüldüğü belirtildi.

32 yaşındaki futbolcunun Club Brugge'den ayrılmak üzere olduğu ifade edildi.

Hollandalı futbolcunun ülkesinden Emmen ile Heerenven'in de tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Hollandalı futbolcu bu sezon Belçika ekibi Clubbe Brugge ile 35 maça çıktı.

Bast Dost çıktığı 35 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi ve asist katkısı da sağlayamadı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net NATO mesajı: Güvenlik endişelerimiz giderilmeli
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı: Nasıl olacağına kısaca bir göz atalım!
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna'yı ve bölgesel konuları görüştü
İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Türkiye tekrar altını çizdi!
MSB duyurdu: Teröristlere ağır darbe! Kahraman Mehmetçik tespit etti!
Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’ya ilk veto
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkında şoke eden ifade: 'Ben buranın Allah'ıyım...'
Afrin'de canlı bombalar yakalandı!
Fransız basını duyurdu! Lafarge hakkında soruşturma açıldı!
81 ile 'çok' gizli genelge! Metamfetamin ile ilgili korkutan rakamlar...
Bakan Soylu duyurdu! 'Bir baron daha içeride'
Alman medyasından Başkan Erdoğan analizi! Avrupa'nın boyun eğdiremediği lider!
Bakan Kurum'dan Salda Gölü hakkında açıklama!
PKK elebaşından hezimet itirafı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na SADAT tepkisi: Büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme yap da görelim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan FLAŞ Atatürk Havalimanı açıklaması: Yeni karar duyuruldu
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj
Rusya'dan Fransa'ya misilleme geldi...
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!
Sokak röportajında Erdoğan'ı hedef alan kişi yakalandı! Bakın ilk sözleri ne oldu...
3 önemli destek ve ödeme paketi hazırlandı!

3 önemli destek ve ödeme paketi hazırlandı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan skandal hareket! Koronavirüs toplantısında sigara içti...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan skandal hareket! Koronavirüs toplantısında sigara içti...

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

Apple'dan çalışanlar hakkında flaş karar!

Apple'dan çalışanlar hakkında flaş karar!

Hamam böcekleri Tekirdağ'ı istila etti! Gündüz ölü taklidi yapıp akşam evlere giriyorlar...

Hamam böcekleri Tekirdağ'ı istila etti! Gündüz ölü taklidi yapıp akşam evlere giriyorlar...

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit! Kilometrelerce kuyruk var.

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit! Kilometrelerce kuyruk var.