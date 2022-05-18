Beşiktaş 10 oyuncuyla yollarını ayırıyor!

Gelecek sezon sil baştan bir kadro kurmaya hazırlanan Beşiktaş'ta birçok futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Siyah-beyazlılarda yönetim ve teknik direktör Valerien Ismael'in kararıyla 9 oyuncuyla kesin olarak yollar ayrılırken diğer 5 oyuncu için de Fransız teknik adamın kararı bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakacak olan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-beyazlıların kadrosunda gelecek sezon büyük değişim yaşanacak.



Süper Lig'de ilk 4 şansını yitirmesinden sonra Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa kupaları hedefi de son buldu.



Siyah-beyazlıların kadrosunda birçok futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fransız teknik adam Valerien Ismael, kalacak ve gidecek oyuncular hakkında kararını verdi.



ERSİN VE RIDVAN TAKIMDAN AYRILABİLİR!



Ayrıca Beşiktaş'ta geçen sezonki şampiyonlukta pay sahibi olan genç oyuncular Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz da takımdan ayrılabilir.



Genç yıldızlar için Avrupa'dan ciddi tekliflerin gelmesi halinde Siyah-beyazlılar transfer için kaynak yaratmak adına iki oyuncunun satışına izin verecek.



Süper Lig'de son oynanan Göztepe maçında performansıyla göz dolduran 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin de Valerin Ismael'in gözüne girdi.



Gelecek sezon Utku Yuvakuran kiralıktan dönerken sakatlığını atlatacak olan Mert Günok ise Beşiktaş'ın birinci kalecisi olması bekleniyor.



Valerien Ismael, son maçlarda iyi oyunuyla dikkat çeken Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı'ya da gelecek sezon daha çok forma şansı vermesi bekleniyor.



3 FORVETİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!



Öte yandan hücum hattında birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Güven Yalçın'ın sözleşmeleri bitiyor.



2 forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde Alexander Sörloth ismi konuşuluyor. Kartal'da transfer arayışları sürüyor.



10 AYRILIK!



Beşiktaş gelecek sezon geniş kapsamlı bir değişiklik yaşayacak. Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren 14 oyuncunun 9'u ve Teixeira ile yollarını kesin olarak ayırıyor.



Siyah-beyazlılarda uzun yıllardır oynayan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin yanı sıra Mehmet Topal ile de yeni sözleşme imzalanmayacak.



Sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi ile Barcelona'dan transfer edilen Miralem Pjanic için girişimde bulunulmayacak. Kadro dışı durumda olan Jeremain Lens, Adem Ljajic, Fabrice N'Sakala ve Douglas da takımdan ayrılıyor.



ALEX TEIXEIRA İLE YOLLAR AYRILACAK!



Sözleşmesi devam eden Alex Teixeira da Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor. Beklentileri karşılayamayan Brezilyalı oyuncu, kariyerine farklı bir kulüpte devam edecek.



5 İSİSM İÇİN HENÜZ KARAR VERİLMEDİ



Atiba, Domagoj Vida, Cyle Larin, Güven Yalçın ve Can Bozdoğan için ise son karar henüz verilmedi. Kontratları tamamlacak 5 isim için teknik direktör Valerien Ismael'in nihai raporu bekleniyor.