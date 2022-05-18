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Arap basını Mesut Özil'i öve öve bitiremedi!

Arap basını, Mesut Özil'in kariyerini riske atarak insan haklarını savunduğunu vurgulayan bir habere imza attı. Özil için çağın Muhammed Ali'si yorumu yapılırken zulme baş kaldırdığının altı çizildi.

Ekleme: 18.05.2022 - 12:31 Güncelleme: 18.05.2022 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'i konu alan haberde, kendisine yapılan tüm baskılara rağmen, kariyerini de riske atarak insan haklarını savunduğunun altı çizildi ve "Çağın Muhammed Ali'si" yakıştırması yapıldı.

INSIDEARABIA.com adlı site, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in duyarlılığına dikkat çeken bir haber yaptı.

Yıldız futbolcunun kendisine yapılan tüm baskılara rağmen yılmadığı ve insan haklarını savunduğunun altı çizilen haberde şu ifadelere yer verildi:

"Arsenal'de dışlandı"
"Milyonlarca Müslüman Uygur Türk'ü, Çin hükümetinin toplama kamplarında işkence gördü. Mesut Özil, Çin'i Uygur Müslümanlarına zulmettiği için kınayan bir tweet attı. Bu tweetin sonuçları oldu ve Özil, Arsenal tarafından dışlanan bir isim halinde geldi.

"22 milyon sterlinlik anlaşma sonlandırıldı"
Ayrıca Adidas da Özil'le yaptığı 22 milyon sterlinlik olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin şimdi 'soykırım' olarak tanımladığı şeye karşı çıkmak, Özil'e büyük bir mali ve duygusal maliyet getirdi.

Arap basını Mesut Özil'i öve öve bitiremedi!

"Çağımızın Muhammed Ali'si"
Yine de İsrail işgali altındaki Filistinlilerin, Rus bombardımanı altındaki Suriyelilerin ve bir vekalet savaşının ortasında yakalanan Yemenlilerin maruz kaldığı vahşet hakkında farkındalık yaratmak için çabalıyor. Son olarak Özil, Hindistan hükümetinin dini azınlığa yönelik baskısını 'utanç verici' olarak nitelendirdi. Açıkçası Özil, hiçbir insandan korkmuyor ve çağımızın Muhammed Ali'sidir."

Mesut Özil'in kariyeri
Mesut Özil'in hayatı ailesinin Almanya'ya göç etmesiyle şekillendi. Devrek'in Hışıroğlu köyünden olan Mustafa ve Gülizar Özil çifti, işçi sıfatıyla Almanya'ya 1970'li yıllarda göç etti.

Türk asıllı Alman millî futbolcu olan Özil, Alman Milli Takımı'nda forma giydi.

2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilen Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel Futbol kariyerine başladı.

Arap basını Mesut Özil'i öve öve bitiremedi!

Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.

2013 yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42.500.000 euro karşılığında bu takıma transfer oldu. Bu transferle birlikte tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu oldu.

2021'de Türkiye'ye dönen ve Fenerbahçe forması giyen Özil'in sarı lacivertli takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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