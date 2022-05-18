Ahmet Nur Çebi'den seçim vaadi! 'Seçildiğimiz takdirde...'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.



Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;



"Özellikle 2019 Ekim ayında eski başkanın bırakma kararı ile yaklaşık 8 bin oyun 5 bin küsürünü alarak Beşiktaş Başkanı oldum. Önümüzdeki seçimde aday olmak için resmi başvurumu yaptım"



"Geldiğimizde kulüpte çok sıkıntılı bir durum vardı. Kasaya bir kuruş girmiyordu, maaş ödemeleri 6 aydır yapılmamıştı. Kendimizi zor ve sıkıntılı bir süreçte Beşiktaş yöneticisi olarak bulduk. Kısa sürede gemiyi yüzdürmek için elimizden gelen çabayı gösterdik."



"Seçime 2 aday gireceğiz görünüyor"



"Beşiktaş'ı yönetmeye talip olanlara saygı duymak ve onlara içtenlikle teşekkür etmek bize düşen görev. Bizimle beraber bir aday daha var. Bir başka aday daha vardı, o arkadaşa da sonsuz teşekkürerimi sunuyorum. Seçime 2 aday gireceğiz gibi görünüyor."



"Gelirimiz 1,8 Milyar TL, giderimiz 1,8 Milyar TL'dir"



"Borç 3.3 Milyar TL iken, şu an 4,3 Milyar TL olduğunu görüyoruz. Kur farkı ve faizlere 1,2 Milyar ödedik. 4,5 Milyar kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu rakamın artmaması, bir başarıdır. Gelirimiz 1,8 Milyar TL, giderimiz 1,8 Milyar TL'dir. Denk bütçeyi biz yakaladık."



"Bizim için amatör sporların çok önemi var"



"Tabii ki bizim için amatör sporların çok önemi var. Kadın futbol, hentbol... Geldiğimizde 10 milyon euro olan amatörlerin zararı bir sonraki sene 5'e, diğer yıl 2'ye indirilmiştir."



"Şu saatte hiç kimsenin Beşiktaş'tan alacağı söz konusu değildir"



"Toplamda yaklaşık 500-600 milyonluk tasarruf, yaptığımız çalışmalar sonucu sağlanmıştır. Şu saatte hiç kimsenin Beşiktaş'tan alacağı söz konusu değildir. Özellikle çalışan emekçi kardeşlerimizin maaşlarını gününde ödemenin mutluluğunu onlarında yüzündeki gülümsemeden alıyoruz."



"Tesisleri yeniledik"



"Camiamın ve taraftarımın sosyal medyada yapılan algı çalışmalarına inanmadıklarını biliyorum. Kimsenin aklına bir şüphe düşmesin. Dönemimizde stadın iskanını biz çıkarttık, Akatlar ve Süleyman Seba Tesislerini yeniledik."



"Seçildiğimiz takdirde camiaya vereceğim mesaj bu olacaktır"



"Önümüzdeki sene tüm bunlardan uzaklaşmış, gençlere önem veren ve ucuz maliyetlere alıp yüksek ücretlere satabildiğimiz oyuncular aldığımız, öz kaynağa dayalı bir yapı oluşturmak istiyoruz. Seçildiğimiz takdirde camiaya vereceğim mesaj bu olacaktır."



"İki senede pandemi nedeniyle kaybettiğimiz 1 milyar TL var"



"İki senede pandemi nedeniyle kaybettiğimiz 1 milyar TL var. Tüm bu emeğin yanında pandemi de olmasa biz başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bunu söylemekten çekinmiyoruz."



"Özellikle forvet konusunda kadroda 3-4 tane kaliteli oyuncu olmasını istiyoruz"



"Uçuk kaçık bütçeler yok. Yıldız almak kolay, sizden sonrakiler çekiyor onun ceremesini. Amacımız yıldız almak değil, yıldız yaratmak. Ancak kadromuzda 3-4 tane kaliteli oyuncu olmasını ve bunların gençlerimize örnek olmasını istiyoruz. Özellikle forvet konusunda."



"Bazı yeni arkadaşlar olacak"



"Bazı arkadaşlarımız devam edecek bazı yeni arkadaşlar olacak. Günü geldiğinde açıklarız."