Ryan Babel giderayak taraftara çattı: Mağlupken bizi ıslıklamaları kabul edilemez

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Saha dışındaki hayatında çok duygusal ve sevgi dolu bir insan olduğunu söyleyen Ryan Babel, ”Ben, hassas ve duygusalım ama futbol içinde tabii ki bunu göstermemek gerekiyor, her zaman güçlü bir izlenim uyandırmalıyız. Çünkü eğer gösterirseniz insanlar bunu bir zayıflık olarak algılayabiliyor ama tabii ki günün sonunda bizler de insanız, tabii ki de bizim de duygularımız ve hislerimiz var. Ben normalde duygusal ve sevgi dolu bir insanım.” dedi.Fatih Terim’in gidişiyle ilgili olarak ise Babel, ”Torrent ile çok daha fazla süre aldım ve neredeyse her maçta oynayabilme şansı yakaladım ama Fatih Terim’i çok severdim, fakat bu bir kulüp politikası sonuçta. Biz Galatasaray’ın oyuncusu olarak hocaların ne kadar baskı altında olduklarını biliyoruz, her zaman istedikleri şeyleri yapamıyorlar. Bizler de oyuncular olarak medyadan, taraftarlardan ya da kulüp içerisinden duyuyoruz, nelerle uğraştıklarını biliyoruz. Dolayısıyla ben de her zaman profesyonel olmaya çalışıyorum ve sürekli kendimi adayarak çalışıyorum ve son maçıma kadar bu böyle olacak'' ifadelerini kullandı.Babel, teknik direktör Domenec Torrent döneminde çok fazla forma şansı bulmasıyla ilgili olarak taraftarlar tarafından yapılan olumsuz yorumlarla ilgili de şunları söyledi;"Türkçe anlamadığım için yorumlara takılmıyorum. Hoca günün sonunda hak eden kişileri oynatarak karar veriyor, öncelikle fit olman gerekiyor, fazla kilon olmaması gerekiyor, antrenmanları güzel bir şekilde çıkartabiliyor olman gerekiyor. Ben bunun dışında oyuna belli bir kalite de katabiliyorum. Bu hocanın verdiği adil bir karar."Gedson Fernandes’in çok iyi bir futbolcu olduğunu ve onunla iyi ilişkileri olduğunu söyleyen Babel, ”Gedson Fernandes takıma katkı sağlayabilirdi. O gerçekten çok iyi bir insan ve bu çok önemli bir özellik. Hangi takıma giderse gitsin katkı verebilecek kalitede bir oyuncu. Bu sezon bize gelseydi gerçekten çok yardımcı olurdu.” dedi.İstanbul’da ailesiyle birlikte çok mutlu olduğunu söyleyen Babel, ”Bana kalırsa Galatasaray ile devam etmek isterim ama şu an bunu bilmiyoruz. Benimle bunu görüşecek olan yeni yönetim bile gelmedi. Ortada bilmediğim bir durum söz konusu ama ben İstanbul’u seviyorum, büyük bir kulüpte oynamayı seviyorum yine söylüyorum bana kalsa ben oynamak isterdim tabii ki.” şeklinde konuştu.Maaşının konuşulmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, şöyle konuştu; ”Benim geldiğim bir yerde birinin maaşından bahsetmek hoş bir şey değildir ve bu saygısızlıktır. Biz oyuncular arasında bile birbirimize ne kadar maaş aldığımızı sormayız, bu kibar bir davranış değildir. Benim kontratım üzerinden değil teknik açıdan yorumlanmam gerektiğini düşünüyorum. Sahada nasıl oynadım, bunun üzerinden yorumlanmam gerektiğini düşünüyorum. Ben o kontratı kazanmışım ve hakkettiğim kontratı almışım. Bu konuda benim bir suçum yok, bu durum kulüple benim aramda bir şey.”Son olarak Galatasaraylı taraftarlara mesaj veren tecrübeli futbolcu, ”Ben mesaj vermek istediğim zaman akılda kalıcı olmasını ve insanların farklı bir açıdan bakabilmesini istiyorum, bunu düşünerek mesaj veriyorum. Örneğin sezon başında, 'Takım kazanırken destek olmak kolay ama kaybediyorken destek olmak işte asıl taraftar o zaman kendini gösterir’ demiştim. Bu aynı şekilde devam ediyor. Bizim oyuncumuzun evimizde oynarken ıslıklanmasını kabul edilemez buluyorum. Bu oyuncu, rakip oyuncu değil, o senin oyuncun ve sen onu motive etmelisin. Bazı oyuncularımız korkuyordu ve deplasmanda daha rahat hissederek oynuyordu. Avrupa takımlarına karşı taraftarlar çok farklı şekilde destek oldular, bunu görünce diyoruz ki neden her maçta biz bunu göremiyoruz. Akıllıca olanı takım her maçta daha iyi oynayabilsin diye desteklemek.” açıklamasında bulundu.