Manchester City'den İlkay Gündoğan kararı! Yeni takımı...

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın transferine dair hem İngiliz hem de İspanyol basınından çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan İlkay için Manchester City kararını verirken, 31 yaşındaki futbolcunun yaptığı seyahat, transfere yönelik iddiaları kuvvetlendirdi.

Manchester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın geleceğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



Bu sezon 26'sı Premier Lig'de olmak üzere toplam 42 kez Manchester City forması giyen 31 yaşındaki orta saha, 8 gol atıp 6 da asist yaptı.



İngiliz ekibi, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan tecrübeli futbolcuyla her ne kadar yeni sözleşme imzalamak için görüşmeler yapılacağını söylese de İlkay Gündoğan'la yola devam etmeyi düşünmedikleri öne sürülmüştü.



KAFA KARIŞTIRAN SEYAHAT



Yaşanan bu gelişmelerin ardından İngiliz basını, İlkay'ın geleceğine dair dikkat çeken bir haber kaleme aldı.



Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester City, bu yaz İlkay Gündoğan'ın transfer görüşmesi yapmasına izin verecek. Düzenli olarak 11'de oynamak isteyen ancak bu garantiyi tecrübeli futbolcuya vermeyen City yönetimi, İlkay'ın ayrılmasına kolaylık sağlayacak.



MADRİD'E GİTTİ ANCAK...



İlkay Gündoğan'ı kadrosuna en çok katmak isteyen ekibin Real Madrid olduğu ve tarafların görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.



İspanyol basını ise İlkay'ın Madrid'e gittiğini ancak seyahatin gerçekleşme amacının henüz bilinmediğini yazdı.



EN BAŞARILI ALMAN



Hali hazırda, Premier Lig'de forma giyen en başarılı Alman futbolcu olan İlkay Gündoğan'ın 4 Premier Lig şampiyonluğu bulunuyor.



GUARDIOLA'NIN İLK TRANSFERİ



2016 yılında Manchester City'ye katılan 31 yaşındaki futbolcu, Pep Guardiola'nın İngiliz ekibine yaptığı ilk transfer olarak dikkat çekmişti.



Geçen sezon sahte forvet rolünde sık sık görev yapan futbolcu Premier Lig'de attığı 13 golle dikkat çekmişti.