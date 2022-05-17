Kartal'ın Alexander Sörloth teklifi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ra flaş gelişmeler yaşanıyor... Golcü arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Alexander Sörloth'u gündemine aldı. Kartal, Sörloth için 2 farklı resmi teklifte bulundu. İşte o rakamlar ve tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ra flaş gelişmeler yaşanıyor...



Golcü arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Alexander Sörloth'u gündemine aldı. Kartal, Sörloth için 2 farklı resmi teklifte bulundu.



İŞTE YAPILAN TEKLİFLER



1- Sonraki satıştan %50 pay+4 milyon euro bonservis

2- Toplam bonservis 6 milyon euro



* Alexander Sørloth'a ise 3 yıllık kontrat senelik 2.5 milyon euro