Jorge Jesus ile kritik görüşme! Tarih belli oldu...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı lacivertliler, 17 Mayıs Salı akşamı ya da 18 Mayıs Çarşamba günü, Jesus ile bir araya gelinecek.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek



Sarı lacivertliler, 17 Mayıs Salı akşamı ya da 18 Mayıs Çarşamba günü, Jesus ile bir araya gelinecek.



Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, sarı lacivertliler Jesus'u İstanbul'a davet edecek.