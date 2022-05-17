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Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının yıl dönümü!

22 yıl önce UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, tarihi olayın yıl dönümünde paylaşım yaparak rakiplerine göndermede bulundu.

Ekleme: 17.05.2022 - 14:31 Güncelleme: 17.05.2022 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, 11. sıraya yükseldi.

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının yıl dönümü!

Bu yıl kabus gibi bir sezon geçiren sarı-kırmızılılarda, UEFA Kupası'nın kazanılmasının yıl dönümü yine unutulmadı.

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının yıl dönümü!

"Tarih bir kere yazıldı"
"Tarih bir kere yazıldı" hashtagiyle UEFA Kupası'nın kazanıldığı günden kareler paylaşan Galatasaray, rakiplerine de göndermede bulunmuş oldu.

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