Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının yıl dönümü!

Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, 11. sıraya yükseldi.Bu yıl kabus gibi bir sezon geçiren sarı-kırmızılılarda, UEFA Kupası'nın kazanılmasının yıl dönümü yine unutulmadı."Tarih bir kere yazıldı""Tarih bir kere yazıldı" hashtagiyle UEFA Kupası'nın kazanıldığı günden kareler paylaşan Galatasaray, rakiplerine de göndermede bulunmuş oldu.