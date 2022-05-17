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Galatasaray A. Demirspor'u 3-2 yendi!

Galatasaray – Adana Demirspor mücadelesi, sarı-kırmızılı ekibin 3-2 galibiyetiyle sona erdi. Galatasaray, kötü giden sezonda taraftarına 3 puanla veda etti.

Ekleme: 17.05.2022 - 01:25 Güncelleme: 17.05.2022 - 01:26 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig’de 37. haftanın son maç gününde oynanan Galatasaray – Adana Demirspor mücadelesi, sarı-kırmızılı ekibin 3-2 galibiyetiyle sona erdi. Bu sezon evindeki son maçına çıkan Galatasaray, kötü giden sezonda taraftarına 3 puanla veda etti. Bu sonuçla puanını 51 yapan Galatasaray, 11. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 52 puanla 9. sırada kaldı.

Zorlu mücadele, Adana Demirspor'un Yunus Akgün'le bulduğu golle 1-0 başladı. 9. dakikada takımını öne geçiren Yunus, attığı gole sevinmedi ve Galatasaraylı taraftarlardan alkış aldı.

29. dakikada penaltı kazanan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, topun başına geçti ve ilk yarının skorunu 1-1 olarak belirledi.

İkinci yarıda daha etkili olmayı başaran sarı-kırmızılı ekip, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle skoru 3-1'e getirdi.

Adana Demirspor, Galatasaray'ın gollerine 67. dakikada Mario Balotelli'nin enfes frikik golüyle karşılık verdi.

Bu golün ardından Galatasaray, Gomis ile bir gol daha buldu ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de puanını 51 yaparak 11. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 52 puanla 9. sırada kaldı.
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