  • USD: 15,56 - 15,59
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuna Premier Lig'den 4 talip!

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'nin yükselen yıldızına 4 İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu. Gelecek sezon 8 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Sarı-lacivertliler, güçlü bir kadro kurmak isterken yapılacak yeni transferler için büyük bir kaynak elde edebilir.

Ekleme: 17.05.2022 - 01:39 Güncelleme: 17.05.2022 - 01:40 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin bu sezon yükelen yıldızına Premier Lig'de ciddi talipler olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, gelen teklifleri kabul etmesi halinde yapılacak yeni transferler için büyük bir kaynak elde edebilir.

Fenerbahçe, sezon başında eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı takımın başına geri getirmişti. Portekizli teknik adam, Çin'den Kim Min-Jae'yi, ülkesinden ise Estoril forması giyen Miguel Crespo'yu transfer ettirmişti.

Sadece 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Portekizli oyuncu sezona damgasını vurdu, şimdiden Avrupa'dan önemli kulüplerin radarına girdi.

Özellikle deplasmandaki Galatasaray derbisinde attığı son dakika golüyle galibiyeti getirerek taraftarların gönlüne giren Miguel Crespo, performansıyla büyük beğeni aldı. Portekizli orta saha 29 maçta 3 gol attı ve 3 asist kaydetti.

Aynı şekilde Güney Koreli savunmacı da, bu sezon gösterdiği performansla Roma ve Newcastle United gibi köklü kulüpleri peşine taktı.

Süper Lig'in en hızlı stoperlerinden olan Kim Min-Jae Fenerbahçe savunmasında rakiplerine duvar olurken çıktığı 39 maçta 1 gol attı.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz haftalarda görüşme yaptığı teknik direktör Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın dokunduğu bir başka oyuncu olan Bright Osayi Samuel ise 3'lü savunma sistemiyle bir kanat oyuncusuyken sağ beke evrildi.

Sağ bekte müthiş bir performans sergileyen Nijeryalı oyuncu, istikrarlı bir grafik çizdi ve oynadığı 43 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

Football Insider'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Bright Osayi Samuel ile ilgileniyor.

Southampton ve Brighton'ın da radarında olan 24 yaşındaki oyuncu geçmişte İngiltere'de Blackpool ve QPR formaları giymişti.

Ayrıca Crystal Palace ve Rangers'ın da Osayi Samuel'in transferi için istekli olduğu oyuncuyla ilgilendiği açıklandı.

Geçen sezonun devre arasında İngiliz ekibi QPR'dan transfer edilen Osayi Samuel, 1.5 sezonda toplamda 62 maça çıktı ve 3 gol atıp 6 asist kaydetti.

24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi!
Başkan Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç kararı!
İBB 34 şahmeran heykeline 7 milyon lira harcadı!
NATO'dan son dakika Türkiye açıklaması!
CHP ve İYİ Parti İstanbul'da suya zam teklifi verdi!
AK Parti’den İSPARK birlik mesajı: Zam için mücadele edeceğiz!
Canan Kaftancıoğlu'nun provokasyonları bitmiyor!
PKK yandaşı İsveç'in yalanı ortaya çıktı!
Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara'da! 17 yıl sonra bir ilk!
Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları Türkiye'ye geliyor!
Sri Lanka'da petrol bitti! Resmen duyurdu!
Ekrem İmamoğlu İBB'nin paralarını çarçur ediyor! İBB'nin Müze Gazhane duvarına çizdirdiği ahlak dışı karikatürün çizeri ortaya çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, öğrencilerin toplu ulaşım zammından muaf olma kararına veto!
Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi!
Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast davasında tanık olarak dinlenecekti! O koruma polisi hayatını kaybetti!
Putin'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO hamlesine yanıt!
Rize-Artvin Havalimanı’nı hedef alan muhalefete Kabaktepe'den tepki: Verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar
'Türbanlı hakimler' diyerek kadınların giyimine karışan CHP'li Fikri Sağlar'a kendisinden cevap var!
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Bu iş trollükle olmaz'
Polis aracıyla poz verip video çekmişti! Yakalandı! İşin aslı ortaya çıktı!
Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor

Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor

Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi sayısı risk oluşturmaya başladı

Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi sayısı risk oluşturmaya başladı

Altın yatırımcıları dikkat! Makas daralıyor!

Altın yatırımcıları dikkat! Makas daralıyor!

Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi açıkladı

Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi açıkladı

Kilo vermeye yardımcı kalorisiz 20 mucize besin!

Kilo vermeye yardımcı kalorisiz 20 mucize besin!