Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuna Premier Lig'den 4 talip!

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'nin yükselen yıldızına 4 İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu. Gelecek sezon 8 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Sarı-lacivertliler, güçlü bir kadro kurmak isterken yapılacak yeni transferler için büyük bir kaynak elde edebilir.

Fenerbahçe'nin bu sezon yükelen yıldızına Premier Lig'de ciddi talipler olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, gelen teklifleri kabul etmesi halinde yapılacak yeni transferler için büyük bir kaynak elde edebilir.



Fenerbahçe, sezon başında eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı takımın başına geri getirmişti. Portekizli teknik adam, Çin'den Kim Min-Jae'yi, ülkesinden ise Estoril forması giyen Miguel Crespo'yu transfer ettirmişti.



Sadece 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Portekizli oyuncu sezona damgasını vurdu, şimdiden Avrupa'dan önemli kulüplerin radarına girdi.



Özellikle deplasmandaki Galatasaray derbisinde attığı son dakika golüyle galibiyeti getirerek taraftarların gönlüne giren Miguel Crespo, performansıyla büyük beğeni aldı. Portekizli orta saha 29 maçta 3 gol attı ve 3 asist kaydetti.



Aynı şekilde Güney Koreli savunmacı da, bu sezon gösterdiği performansla Roma ve Newcastle United gibi köklü kulüpleri peşine taktı.



Süper Lig'in en hızlı stoperlerinden olan Kim Min-Jae Fenerbahçe savunmasında rakiplerine duvar olurken çıktığı 39 maçta 1 gol attı.



Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz haftalarda görüşme yaptığı teknik direktör Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.



Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın dokunduğu bir başka oyuncu olan Bright Osayi Samuel ise 3'lü savunma sistemiyle bir kanat oyuncusuyken sağ beke evrildi.



Sağ bekte müthiş bir performans sergileyen Nijeryalı oyuncu, istikrarlı bir grafik çizdi ve oynadığı 43 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı.



Football Insider'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Bright Osayi Samuel ile ilgileniyor.



Southampton ve Brighton'ın da radarında olan 24 yaşındaki oyuncu geçmişte İngiltere'de Blackpool ve QPR formaları giymişti.



Ayrıca Crystal Palace ve Rangers'ın da Osayi Samuel'in transferi için istekli olduğu oyuncuyla ilgilendiği açıklandı.



Geçen sezonun devre arasında İngiliz ekibi QPR'dan transfer edilen Osayi Samuel, 1.5 sezonda toplamda 62 maça çıktı ve 3 gol atıp 6 asist kaydetti.



24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.