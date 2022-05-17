Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de 5 oyuncunun bileti kesildi! Kulüp bulmaları istendi

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için ön eleme turları oynayacak olan Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Jorge Jesus'tan haber bekleyen Fenerbahçe'de bileti kesilen futbolcular netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli takımda 5 oyuncu ile yollar ayrılacak. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

Süper Lig'de bu sezon ikincilik için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Ligi ikinci bitirmek için 1 puana ihtiyacı olan sarı-lacivertli takım Şampiyonlar Ligi için ön eleme turlarında mücadele verecek.



Önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirmek için yabancı oyunculardan kiralık olanları elinden çıkarmak istiyor. Jorge Jesus'tan gelecek olan haberi bekleyen yönetim, yeni transfer için de harekete geçmeye hazırlanıyor.



KİRALIKTAN DÖNECEK OYUNCULAR YOLLANACAK



Kiralıktan dönen oyuncları elden çıkarmak isteyen Fenerbahçe'de 6 oyuncuyla yollar ayrılacak. Maliyetleri de indirmek isteyen yönetim yeni hocaya güçlü bir transfer bütçesi sunmak istiyor.



SAMATTA İLE YOLLAR AYRILACAK



2020 yazında 6 milyon Euro'ya Aston Villa'dan transfer edilen Ally Samatta, sarı-lacivertli takımda performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve geçtiğimiz sezon başı Belçika'nın Antwerp kulübüne kiralanmıştı.



29 yaşındaki Tanzanyalı golcü, burada da aradığını bulamadı. 27 lig maçında görev alırken, sadece 10 kez sahaya 11'de çıktı. 5 gol, 4 asist yaptı. Sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi var ama takımda kalma ihtimali yok.



BEKLENENİN ÇOK UZAĞINDA KALDILAR



Aynı dönemde 1.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, Samatta gibi geçen yıl Belçika'nın yolunu tuttu.



Beerschot takımına 1 yıllığına kiralanan 26 yaşındaki stoper, 15 lig maçında görev alırken bunların 4'ünde sonradan oyuna girdi.



Lemos performansıyla bekleneni veremedi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek ama o da kadroda düşünülmüyor.



Max Meyer, bu sezon başında bedelsiz olarak kadroya katıldı. Ancak devre arasında teknik kadro raporuyla Danimarka'nın Midtjylland takımına kiralandı.



'KENDİNİZE KULÜP BULUN' TALİMATI VERİLDİ



26 yaşındaki Alman orta sahanın sözleşmesinde Danimarka kulübü adına opsiyon var ancak sadece 6 maçta (2 lig, 4 şampiyonluk play-off'u) forma şansı bulduğu için bu madde devre dışı kalacak. Meyer'in de Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sora eriyor.



Bu oyuncular hem maaş maliyeti hem de yabancı kontenjanı doluluğu nedeniyle bu sezon bir kez daha gönderilmek zorunda.



Yönetim hem maaş bütçesinde yer açmak hem de yeni gelecek teknik adama daha iyi bir kadro bırakmak için şimdiden oyuncuların menajerlerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdi.



BERİSHA VE VALENCİA'NIN BİLETİ KESİLDİ



Önümüzdeki sezon kadrosunda değişiklik yapmak isteyen Fenerbahçe'de iki yıldız futbolcunun bileti kesildi.



Yeni sezon için ilk neşteri forvet hattına vuracak Fenerbahçe 'de Berisha ile Valencia'nın bileti kesildi.



Sarı lacivertliler, sadece Serdar Dursun'u kadroda tutma kararı alırken, Berisha Almanya, Avusturya, Fransa üçgeninde kulüp arayışlarını hızlandırdı.