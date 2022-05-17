Beşiktaş'a gol makinası! Düğmeye bastılar!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı. Golcü arayışlarını sürdüren Kartal'a attığı gollerle gündem olan oyuncu önerildi. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...



Önümüzdeki sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı.



Batshuayi ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, gelecek sezon golcü sıkıntısı çekmek istemiyor.



Golcü arayışlarını sürdüren Kartal'a attığı gollerle gündem olan oyuncu önerildi. İşte tüm detaylar...



Beşiktaş'a menajerlerden de santrfor önerileri geliyor. Kamerun Milli Takımı'na seçilen 20 yaşındaki genç yetenek Franck Etouga Beşiktaş'a teklif edildi.



Gana'da Asante Kotoko forması giyen ve 24 maçta attığı 19 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çeken genç forvet, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun'un oynayacağı iki maç kadrosuna da çağrıldı.



FRANCK ETOUGA KİMDİR?



Franck Etouga 18 Eylül 2001 tarihinde Kamerun'da doğdu.



Santrfor mevkisinde forma giyen 1.80 boyundaki futbolcunun bonservisi Gana Ligi ekibi Asante Kotoko'da bulunuyor.



Gana Premier Ligi'nde 20 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.



Etouga'nın Transfermarkt'daki güncel değeri 250 bin euro olarak gösteriliyor.