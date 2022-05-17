Ahmet Nur Çebi'den başkan adaylığı için resmi başvuru!

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için başkan adaylığı başvurusunda bulundu.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için başkan adaylığı başvurusunda bulundu.



İŞTE O AÇIKLAMA



Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adaylığı için Kulüp Tüzüğümüzün 35. maddesi hükümleri gereğince hazırladığı başvuru dosyasını, Divan Kurulu Genel Sekreterimiz Turgay Pirinç ile Divan Kurulu Üyelerimiz Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek’in de yer aldığı buluşmada, Divan Kurulu İkinci Başkanımız Fethi Hinginar’a seçimin Camiamız için hayırlı olması temennisinde bulunarak takdim etti.



Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22.05.2022 Pazar günü saat 10.30’da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. 22.05.2022 Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29.05.2022 Pazar günü saat 10.30’da aynı yerde yapılacak.