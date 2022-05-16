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Yayaya çarparak ölmesine neden olmuştu! Milli güreşçi Rıza Kayalap'ten flaş açıklama!

Yozgat'ta yolun karşısına geçen yaya Ertuğnul Dolgunyürek, önce milli güreşçi Rıza Kayaalp'ın otomobili, sonra da arkadan TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kayaalp ve TIR şoförü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Açıklama yapan milli güreşçi "Bir anda yola fırladı. Ben ona değil o arabama çarptı" dedi.

Ekleme: 16.05.2022 - 12:41 Güncelleme: 16.05.2022 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Sivas-Yozgat otoyolunun Çalatlı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki iki çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e önce Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek'e bu kez de arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki TIR çarptı. Dolgunyürek, olay yerinde hayatını kaybederken milli güreşçi ve TIR şoförü gözaltına alındı.

HER İKİSİ DE SERBEST KALDI

Kazanın ardından gözaltına alınan milli güreşçi Rıza Kayaalp ile TIR şoförü Necmi Şahin, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Geceyi karakolda geçiren ikili jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BEN ONA DEĞİL O BENİM ARABAMA ÇARPTI"

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp kazada hayatını kaybeden Ertuğrul Dolgunyürek'in ailesine başsağlığı diledi. Rıza Kayalap daha sonra ise avukatları aracılığıyla yazılı bir açıklamada yaptı. Açıklamada kendisinin yaya Ertuğrul Dolgunyürek'e çarpmadığını belirten Rıza Kayaalp; "Hadise, Yozgat-Sivas karayolunda tüm trafik tedbir ve kurallarına uyarak seyir halinde iken merhumun kontrolsüz bir biçimde karanlık bir ortamda aniden ana yola fırlayarak karşı tarafa geçmek düşüncesiyle arabama çarpması, sonrasında ise arkadan gelen TIR'ın çarpması sebebiyle meydana gelmiştir. Zaten TIR'ın çarpmasından önce şahıs kolunu tutmaktaydı, şahsın bu şekilde olduğunu TIR'ın farları sayesinde gördüm ama maalesef arkadan gelen TIR göremedi. Ben zaten arabamı derhal durdurmuş ve şahsı hastaneye götürmek için yardıma gidiyordum ancak olay ani gerçekleştiği için bu mümkün olmamıştır. Bu elim hadisede en ufak bir kusurum bulunmadığı gibi en ufak bir ihmalim de yoktur. Kolluk görevlilerimiz, görgü şahitlerimiz, olaya ilişkin tespitler ve alınan bilirkişi raporlarında hiçbir kusurum olmadığı tespit edilmiştir" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan kazada hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek, Yozgat'ın Çalatlı Köyü'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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