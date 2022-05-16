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Türk boksör Musa Askan Yamak ringde kalp krizi geçirdi!

75 profesyonel maçında hiç yenilmeyen genç boksör Musa Askan Yamak, geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede hayatını kaybetti.

Ekleme: 16.05.2022 - 01:23 Güncelleme: 16.05.2022 - 01:26 / Editör: Ozge Selin
Aslen Giresun’un Alucra ilçesinden olan ve Almanya’da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan, dün gece Almanya’nın Münih kentinde yapılan +84 kg’da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı.

Hastanede hayatını kaybetti
Hastaneye kaldırılan boksör Askan Yamak’ın tedavi gördüğü hastanede, bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Yarı ağır sıklette WBF ve GBU kemerlerinin sahibiydi
Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi.

Boks maçı sırasında kalp krizi geçirdi
İHA'nın haberine göre; dün gece Almanya’nın Münih kentinde yapılan +84 kg’da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.
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