Süper Lig'de hangi takım hangi kupaya gidecek?

Süper Lig'de sezon bitmek üzere. Peki hangi takım hangi kupaya gidecek? İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor olurken; son maçta büyük bir mucize olmazsa ikinci de Fenerbahçe olacak.



Akıllara ise bu sene ligdeki hangi takımların Avrupa'ya gideceği sorusu geliyor.



Şampiyon Trabzonspor, bu sezon normal şartlarda Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak. Rusya takımlarının men kararı devam etmesi halinde turnuvaya play-off turundan devam edecek.



UEFA'ya Türkiye Kupası şampiyonu gidecek

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren takım ise bu sezon son kez Devler Ligi'ne katılacak ancak gruplara kalmak için 2 tane ön eleme oynaması gerekiyor.



Türkiye Kupası'nı ilk 2'de yer alan bir takımın kazanamaması kesinleşirken, bu da 3. ve 4. sıradaki takımların Konferans Ligi'ne gitmesi anlamına geliyor. Çünkü Türkiye Kupası'nı kazanan takım ülkemizi UEFA Kupası'nda temsil edecek. (Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım kazansaydı 3. sıradaki takım UEFA'ya gönderilecekti)



Gelecek sezondan itibaren ülke puanı sıralaması nedeniyle Avrupa'ya sadece 4 takım göndereceğiz. (1 takım Şampiyonlar Ligi, 3 takım Konferans Ligi)