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PSG'de LGBT krizi! Müslüman futbolcu resti çekti!

PSG'nin LGBT tasarımlı forması kriz çıkardı. Müslüman yıldız Idrissa Gana Gueye formayı giymeyi reddetti, ve Montpellier maçına çıkmadı. Bazı kaynaklar formayı giymeyi reddeden yıldızın kadroya alınmadığını da öne sürdü. Ancak PSG Teknik Direktörü Pochettino, futbolcunun kendi kişisel tercihi ile kadroda olmadığını söyledi.

Ekleme: 16.05.2022 - 16:52 Güncelleme: 16.05.2022 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Fransızların dev spor kulübü Paris Saint Geirman'da LGBT tasarımlı formalar kriz çıkardı. Takımın Müslüman futbolcusu Idrissa Gana Gueye formayı giymek istemedi. Yıldız futbolcu Montpellier maçı kafilesine alındı ancak kadroya dahil edilmedi.

LGBT RESTİ: BU FORMAYI GİYMEM

Paris'in Müslüman yıldızı Gueye, Cumartesi günü oynanan Montpellier maçı öncesi LGBT tasarımlı formayı görünce öfkelendi. Gueye gökkuşağı bayraklı formayı giymeyi reddetti.

KAFİLEYE ALINDI ANCAK KADROYA ALINMADI

Fransız medyasında yer alan habere göre; orta saha oyuncusu Gueye, takımıyla birlikte maça seyahat etti ancak kadroda yer almadı.

"KİŞİSEL NEDENLERDEN KADRODAN AYRI KALDI"

Konuyla ilgili konuşan teknik direktör Pochettino, oyuncunun kişisel nedenlerle takımdan ayrı kalmak zorunda kaldığını açıkladı.
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