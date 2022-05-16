Marmaray'da Fenerbahçe Ve Trabzonspor Taraftarlari Arasinda Kavga Çikti

Marmaray’da karsilasan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasinda kavga çikti. Karagümrük maçindan çikan Fenerbahçeli taraftar arasinda kalan Trabzonsporlu 3 taraftar trenden çikip istasyonunun kullanilmayan alanina geçerek olay yerinden uzaklasti. O anlar vatandaslarin cep telefonu kamerasina yansidi.

Istanbul’da oynanan Trabzonspor-Altay maçindan dönen bordo-mavili taraflarlar ile Karagümrük maçindan çikan Fenerbahçe taraftarlari arasinda kavga çikti. Sögütlüçesme Marmaray istasyonunda karsilasan Fenerbahçe taraftarlari ile Trabzonspor taraftarlari arasinda sözlü baslayan tartisma kavgaya dönüstü. Bazi Fenerbahçeli taraftarlar ortami yatistirmaya çalissa da gözü dönmüs grup, Trabzonsporlu 3 taraftari tekme tokat dövdü. Trabzonsporlu taraftarlar trenden çikip istasyonun kullanilmayan alanina geçmesiyle birlikte saldiridan kurtulmayi basardi. O anlar vatandaslarin cep telefonu kamerasina saniye saniye yansidi.