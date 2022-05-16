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Kulüp başkanı oluyor! Deneyimli teknik adamdan tarihe geçece karar!

Süper Lig'e veda edip yönetimsiz kalan Altay'ın yeni başkanı Türk futbolunun ve siyah-beyazlı kulübün efsane ismi Mustafa Denizli oluyor.

Ekleme: 16.05.2022 - 14:26 Güncelleme: 16.05.2022 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
Futbola başladığı Altay'da 18 yıl forma giyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran, geçen sezon 38 yıl sonra teknik adam olarak döndüğü İzmir temsilcisinin 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırıp bu sezon içinde takımla yolları tekrar ayrılan Mustafa Denizli, şimdi de köklü kulübün başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Bu sezon ortasında yenilerek kapılarını futbola açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isminin verilmesiyle onore edilen usta futbol adamı, kariyerinde ilk kez bir kulüpte başkanlık görevini üstlenecek.

Kulüp başkanı oluyor! Deneyimli teknik adamdan tarihe geçece karar!

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Siyah-beyazlıların 28 Nisan'da organize edilen ve yarıda kalan olaylı kongresi öncesi eski başkan Nafiz Zorlu tarafından ismi başkan adaylığı için önerilen Mustafa Denizli, ilk etapta kişisel işleri nedeniyle bu görevi yapamayacağını dile getirmişti. Toplam borcu 371 milyon TL olarak açıklanan Altay'da başkan adayı çıkmaması üzerine camianın önde gelen isimleri tekrar Mustafa Denizli ismi üzerine yoğunlaştı. Hafta sonu kente gelip camianın önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in önderliğinde dün gerçekleşen toplantıda ikna olan Mustafa Denizli, başkanlık için liste çalışmalarına başladı.

Kariyerinde teknik direktörlüğünü yaptığı A Milli Takım'a 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek final oynatan Mustafa Denizli, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan tek teknik adam olmuştu.
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