Galatasaray evinde galibiyet peşinde!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk ve Omar Elabdellaoui maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, 37. haftaya 48 puanla 13. sırada girdi.



Adana Demirspor ise 36 müsabakada topladığı 52 puanla 9. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin 18. haftasında Adana'da yapılan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.



İLK 11'LER



GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan, Babel, Kerem, Halil, Gomis.



ADANA DEMİRSPOR: Muric, Semih, Deli, Samet, Alper, Bjarnason, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli.



GALATASARAY'DA 2 EKSİK



Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan futbolculardan Alpaslan Öztürk ve Omar Elabdellaoui, Adana Demirspor'a karşı sahaya çıkamayacak. Sakatlığı atlatan Marcao ise teknik direktör Domenec Torrent'in görev vermesi durumunda mücadele edebilecek.



Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Patrick van Aaholt ve Ryan Babel de yarın kart görmeleri durumunda 38. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alamayacak.



SON 2 MAÇINI KAZANAMADI



Galatasaray, Süper Lig'de son 2 maçında sadece 1 puan alabildi. Ligde kötü bir sezon geçiren ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, 35. haftada sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçının ardından 36. haftada da deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.