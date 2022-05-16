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Galatasaray'da 6 oyuncunun bileti kesildi! İşte Torrent sonrası gönderilecek isimler...

Süper Lig'de bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da seçim kaosu yaşanırken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de netleşti. Torrent sonrası yeni sezonda 6 oyuncunun bileti kesilirken, Florya'da yaşanan krizin sebepleri de ortaya çıktı.

Ekleme: 16.05.2022 - 13:59 Güncelleme: 16.05.2022 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de Galatasaray bugün evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Kabus gibi bir sezon geçiren Cimbom'da seçim kaosu devam ederken diğer yandan gözler gönderilecek isimlere ve yapılacak transferlere çevrildi.

Yeni sezonda yeni bir hocayla göreve başlayacak olan Galatasaray'da iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Kiralık gönderilen oyuncular takıma geri dönecek.

YUNUS G.SARAY'A TEMELLİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın yeni sezonda ilk transferi Yunus Akgün oldu. İki senedir Adana Demirspor'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki oyuncu, 10 gün sonra temelli sarı-kırmızılı kulübe dönecek.

YUNUS MÜTHİŞ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYUYOR

Nef Stadyumu'nda bu akşam sarı-kırmızılılara son kez rakip olacak Yunus'u tribünlerin bağrına basması bekleniyor. Sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan maça attığı iki golle damgasını vuran futbolcu, toplamda 8 gol-9 asiste ulaştı.

G.SARAY YENİ SEZONDA YUNUS'A GÜVENİYOR

Kerem Aktürkoğlu dışındaki hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray yeni sezonda Yunus'a güveniyor.

PAZARLIK BİLE YAPILMADI

Feghouli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel'in dönüşümlü olarak oynadığı ve verim alınamayan sağ kanat, Yunus Akgün'e emanet edilecek.

2000 doğumlu solak yıldızı Adana Demirspor kadrosunda tutmak istese de sarı-kırmızılı kulüp pazarlık bile yapmadan oyuncusunu geri çağırdı. Yunus, Galatasaray maçı öncesinde idmanda Balotelli ile kavga ettiği yönünde çıkan haberleri ise yalanladı.

Galatasaray'da başarının yolu Florya'dan geçiyor ve hafta içinde röportajlar için kapıları açılan tesisteki hava, son dönemde yaşanan başarısızlığı özetliyor. Teknik heyetinden futbolcusuna kadar Florya'daki herkes, sezonun bir an önce bitmesini bekliyor. İşte G.Saray'da yaşanan kaosun nedenleri:

GALATASARAY'DA 6 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILIYOR

Torrent dışında sözleşmeleri bitecek Babel ve Feghouli ile kiralık oyuncular Halil Dervişoğlu, Pulgar ve Pena da Aslantepe'deki Adana Demirspor maçıyla sarı-kırmızılı taraftara veda edecek. Futbolu bırakmaya hazırlanan Arda Turan da teknik adamlık kariyerine yelken açacak.

OYUNCULAR KULÜP ARIYOR

1- 11 Haziran'da seçime gidecek G.Saray'da hoca ve başkan konusunda yaşanan belirsizlik, futbol takımını olumsuz etkiledi. Oyuncular bu kaosun yeni sezonda da devam edeceğini düşünüyor ve bu yüzden ayrılmak istiyor. Menajerleri, sarı-kırmızılı oyunculara kulüp arıyor.

2- Domenec Torrent, takımda disiplini sağlayamadı. Mohamed, Cicaldau, Morutan ve Halil istedikleri süreyi alamadıkları için İspanyol hocaya kızgın.

4- Torrent'in bütün planını Kerem üzerine kurması, oyuncu grubu tarafından eleştiriliyor.

5- Fatih Terim döneminde sakatlandıklarında fedakârlık yaparak beklenenden önce sahaya çıkan oyuncular, Torrent görevdeyken tedavi süreçlerinde geri adım atmıyor.

TORRENT İLE YOLLAR AYRILIYOR

Tazminat pazarlığı devam eden Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında hoca olarak Nef Stadyumu'na son kez çıkacak. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun çalışmayı düşünmediği Torrent'le başkan Burak Elmas da 3-2'lik Sivasspor yenilgisi sonrasında yolları ayırma kararı almıştı.

SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ HESAPLANIYOR

İspanyol teknik adamın 5 yardımcısı ile birlikte önümüzdeki sezon alacağı ücret 2.1 milyon Euro. Sarı-kırmızılı kulüp bu rakamın yarısını verip sözleşmeyi feshetmeye çalışıyor.
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