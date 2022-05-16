Çılgın transfer planı ortaya çıktı! Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Manchester United'a geri dönerek flaş bir transfere imza atan Ronaldo, bu sezon ligde 18 gol atmasına rağmen Manchester United'da hayal kırıklığı yaşadı. Portekizli yıldızın yeni dönemde takımda olup olmayacağı tartışılırken bomba bir transfer iddiası da gündeme geldi.

Yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Manchester United'a flaş bir imza atarak transfer olan Cristiano Ronaldo için yeni bir iddia ortaya atıldı.



RONALDO UZUN BİR ARADAN SONRA KUPASIZ KALDI



Bu sezon Premier Lig'de 18 gole ulaşana Cristiano Ronaldo dönem dönem eleştirilere maruz kaldı. Manchester United ile kabus gibi bir sezon geçiren Ronaldo uzun bir aranın ardından bir sezonu kupasız geçirdi.



Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Manchester United'ın yeni teknik direktörü Eric Ten Haag olurken, Portekizli yıldızın takımda kalıp kalmayacağı da merak ediliyor.



Cristiano Ronaldo için Fransa basını transfer gündemini sarsacak bir iddia ortaya attı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak olan Ronaldo için PSG'nin devreye girdiği yazıldı.



RONALDO VE MESSI BİR ARAYA GELEBİLİR



Sportskeed'in bir haberine göre, Eski İngiliz milli futbolcu Paul Merson, Ronaldo'nun Manchester United'a veda edeceğini iddia etti. Merson, 37 yaşındaki oyuncu için en doğru adresin de PSG olacağını ifade etti.



"YENİ SEZONDA MBAPPE'NİN YERİNİ ALABİLİR"



Paul Merson, PSG'nin Cristiano Ronaldo'ya ilgisi hakkında, "PSG'yi Ronaldo için bir şans olarak görüyorum, çünkü kısa vadede Mbappé'nin yerini alabilir."



"RONALDO PSG İÇİN İDEAL BİR OYUNCU"



"PSG'nin hedefi Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak ve Ronaldo da bu hedef ideal bir oyuncu olabilir. Goller atıyor, forma satıyor ve bunların hepsini Şampiyonlar Ligi'nde yaptı"



"Fransa ligi PSG için kolay bir maraton ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya ihtiyaçları var."



"MESSİ VE RONALDO'YU AYNI TAKIMDA GÖREBİLİRİZ"



Paul Merson ayrıca, duyum aldığı kaynak Sportskeeda'ya dayandırdığı habere göre, "Belki gelecek sezon tüm zamanların en iyilerinden ikisi olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi aynı takımda görebiliriz." diyerek Paris temsilcisiinn 37 yaşındaki süper stara olan ilgisi için transferde somut adımlara geçtiğini de iddia etti.



Fakat Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ten Haag, Ronaldo'nun takımda kalmasını istediğini ifade etmişti.



TAKIMIN EN GOLCÜ İSMİ



Ronaldo bu sezon Manchester United formasıyla 30 maçta 18 gol ve 3 asist katkısı yaptı.



Son dakika: Çılgın transfer planı ortaya çıktı! İşte Ronaldo'nun yeni takımı...

Portekizli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 6 gol atmayı başardı.



"İŞLER ONUN İSTEDİĞİ GİBİ DEĞİŞMELİ"



Hollandalı çalıştırıcı Eric Ten Haag hakkında konuşan Ronaldo, "Ajax'ta harika işler yaptığını biliyorum ve oldukça deneyimli bir koç."



"Ona zaman vermeliyiz. İşler onun istediği gibi değişmeli. Umarım bu takımda başarılı olur. Çünkü siz başarılıysanız, Manchester başarılı demektir."





