Burak Elmas açıkladı! Aday Olacak Mı?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Burak Elmas ilk olarak "Ümit ediyorum ki Galatasaray başkanı olarak, son kez karşınıza çıkıyorum. Aday değilim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.



İŞTE BURAK ELMAS'IN AÇIKLAMALARI



Bu dönem karşınıza son çıkışım. 30 Nisan'daki seçimde aday değildim, 11 Haziran'daki seçimde de aday değilim.



Galatasaray değerlerine maalesef hiç yakışmayan, organize şekilde yapılan Olağanüstü Divan Kurulu'ndaki söylemlerle ilgili cevap vermek; aslında arkada ne kadar çirkin, kişilerin kendi egolarının, iktidar mücadelelerinin olduğu konusunda bilgilendirmek istedim.



Geldiğimizde 50 milyon Euro olan takım maliyetini, bu sezonun başında 27 milyon Euro seviyesine indirdik. 85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık. Açılan borçlarda 16 milyon TL indirim alarak uzlaşmaya gittik... Kiralık oyunculardan çıkarak, Galatasaray'ın geleceğine yatırım yaptık. Bunlar 6 aylık sürede yapılanlardır.



Sportif A.Ş.'de 25 milyon euro gelir yarattık, 5 milyon euro borç azalttık. Toplam yükümlülükleri %10 azalttık. Dijitalde ilave 25 milyon TL gelir yarattık. GS TV'de de ciddi gelir arttıracak projeleri tamamladık, uygulama aşamasına getirdik...



Florya, Galatasaray'ın geleceğinin, borçlarını ödeyebilecek, geleceğe dönük işletme sermayesi kazandırabilecek bir proje yaratmak adına Emlak Konut'la, onların özelleştirmeden almış olduğu arazi, yani bizim arazimizin 3 katı olan araziyi satın almak üzere anlaştık.



Galatasaray Adası'nı tekrar ait olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir kiracı olmadan üzerinden kazandırdık. Kemerburgaz için tüm izinleri aldık. Yeni gelen yönetim de Kemerburgaz için onayı çıkmış bir arazi bulacaklardır.