Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığa hazırlanıyor!

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim için eski başkanlardan Dursun Özbek aday olmaya hazırlanıyor.

Galatasaray camiasından gelen yoğun baskı ve aday olması yönündeki talep sonrasında Dursun Özbek çalışmalara başladı.



Daha önce net bir tutumla bu taleplere olumsuz yanıt veren Dursun Özbek, 11 Haziran’daki seçim için tavrını değiştirdi.



GÜÇLÜ LİSTESİ ÖNERİSİ



Bugün gün içinde Galatasaray camiasından birçok isim Point Otel’de, Dursun Özbek’i ziyaret etti.



Güçlü bir liste ve aday olarak uzun süredir çalışan Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu’nun da yer alacağı bir ekip kurulması önerildi.



ÇALIŞMALARA BAŞLADI



Dursun Özbek, Galatasaray’da liste çalışmaları için mesai harcamaya başladı. Eğer olumsuz bir gelişme ve planlarda değişiklik olmaz ise Dursun Özbek, 11 Haziran’da aday olacak.



BAŞKAN ADAYLARI SPOR ARENA'YA KONUŞTU



Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Spor Arena YouTube kanalında planlarını ve tartışma konusu olan önemli noktalara cevap verdi. Seçilmesi durumunda yapacağı kasa kolaylığı, Levent Nazifoğlu ile çalışacak olması, Nuri Şahin polemiği, Domenec Torrent ve Okan Buruk ile ilgili görüşleri ve çok daha fazlası videomuzda.