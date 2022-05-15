Flaş Alexander Sörloth gelişmesi! Fenerbahçe'den hamle geldi!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyon kadroyu kurmak isteyen sarı lacivertliler arayışlarını sürdürürken, öncelik golcü transferine verildi. Kanarya'nın gündemine aldığı ve Beşiktaş'ın da girişimlerde bulunduğu yıldız golcü Alexander Sörloth ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de gelcek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...



Teknik direktör İsmail Kartal yerine yeni sezonda takımın başına Jorge Jesus'u getirmek isteyen sarı lacivertlilerde çalışmalar devam ediyor.



Yeni teknik direktörün hemen ardından transferlere geçecek olan Kanarya, gelecek sezon mutlaka şampiyon olmak istiyor.



Forvet hattında sezon boyunca sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, yeni dönem için önceliği bu bölgeye vermiş durumda.



Trabzonspor'da forma giydiği sezon Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth, hem ligi bilmesi hem de Türkiye'ye yabancı olmaması nedeniyle Fenerbahçe'nin radarına girdi.



Bu sezonu Real Sociedad'da kiralık geçiren 26 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibi devam etmeme kararı verince, oyuncunun menajeri transfer görüşmelerine başladı.



TRABZONSPOR'LA PROTOKOL VAR



Menajer Morten Wivestad, İstanbul'da ilk olarak Beşiktaş ile masaya oturdu ancak siyah beyazlıların 1.5 milyon Euro'luk telifine karşın oyuncu 2.5 milyon Euro'da ısrarcı olunca görüşmeden sonuç çıkmadı.



Fenerbahçe Sörloth'un istediği rakamı vermeye hazır. Bonservisi elinde bulunduran Alman ekibi Leipzig, 12-13 milyon Euro civarında ücret istiyor.



Sarı-lacivertliler ise masaya 7-8 milyon Euro teklif ile oturacak. Bu arada yapılan protokol gereği Leipzig, Sörloth'u bir Türk takımına gönderirken Trabzonspor'a bilgi vermek zorunda.



DZEKO SESLERİ



Forvet için Fenerbahçe'de Edin Dzeko sesleri de yükselmeye başladı. Yıldız isimlerle çalışmak isteyen Jorge Jesus'un listesinde İnterli oyuncunun olduğu belirtildi.



İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 36 yaşındaki Bosnalı golcü bu sezon 35 Serie A maçında 13 gol-7 asistle oynadı.



Sarı lacivertlilerin güçlü bir forvet almak için Szalai ve Pelkas'ın transferinden gelecek paraya güvendiği de gelen bilgiler arasında.



KAPALI GİŞE



Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal'la yaşanan çıkışa kayıtsız kalmamış, Kadıköy'deki son 5 karşılaşmada tribüne 200 bin kişi gelmişti.



Bugünkü Fatih Karagümrük mücadelesi için de tüm biletler tükendi. Sarı-lacivertliler ikincilik yarışı için önem taşıyan maçta takımlarını yalnız bırakmak istemediği gibi, İsmail Kartal'a da teşekkür etmek için bugünkü karşılaşmaya özel önem veriyor.



Taraftar daha önceki maçlarda da Kartal'a özel tezahüratlar yapmıştı.