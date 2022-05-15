  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Flaş Alexander Sörloth gelişmesi! Fenerbahçe'den hamle geldi!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyon kadroyu kurmak isteyen sarı lacivertliler arayışlarını sürdürürken, öncelik golcü transferine verildi. Kanarya'nın gündemine aldığı ve Beşiktaş'ın da girişimlerde bulunduğu yıldız golcü Alexander Sörloth ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ekleme: 15.05.2022 - 12:27 Güncelleme: 15.05.2022 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de gelcek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Teknik direktör İsmail Kartal yerine yeni sezonda takımın başına Jorge Jesus'u getirmek isteyen sarı lacivertlilerde çalışmalar devam ediyor.

Yeni teknik direktörün hemen ardından transferlere geçecek olan Kanarya, gelecek sezon mutlaka şampiyon olmak istiyor.

Forvet hattında sezon boyunca sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, yeni dönem için önceliği bu bölgeye vermiş durumda.

Trabzonspor'da forma giydiği sezon Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth, hem ligi bilmesi hem de Türkiye'ye yabancı olmaması nedeniyle Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Bu sezonu Real Sociedad'da kiralık geçiren 26 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibi devam etmeme kararı verince, oyuncunun menajeri transfer görüşmelerine başladı.

TRABZONSPOR'LA PROTOKOL VAR

Menajer Morten Wivestad, İstanbul'da ilk olarak Beşiktaş ile masaya oturdu ancak siyah beyazlıların 1.5 milyon Euro'luk telifine karşın oyuncu 2.5 milyon Euro'da ısrarcı olunca görüşmeden sonuç çıkmadı.

Fenerbahçe Sörloth'un istediği rakamı vermeye hazır. Bonservisi elinde bulunduran Alman ekibi Leipzig, 12-13 milyon Euro civarında ücret istiyor.

Sarı-lacivertliler ise masaya 7-8 milyon Euro teklif ile oturacak. Bu arada yapılan protokol gereği Leipzig, Sörloth'u bir Türk takımına gönderirken Trabzonspor'a bilgi vermek zorunda.

DZEKO SESLERİ

Forvet için Fenerbahçe'de Edin Dzeko sesleri de yükselmeye başladı. Yıldız isimlerle çalışmak isteyen Jorge Jesus'un listesinde İnterli oyuncunun olduğu belirtildi.

İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 36 yaşındaki Bosnalı golcü bu sezon 35 Serie A maçında 13 gol-7 asistle oynadı.

Sarı lacivertlilerin güçlü bir forvet almak için Szalai ve Pelkas'ın transferinden gelecek paraya güvendiği de gelen bilgiler arasında.

KAPALI GİŞE

Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal'la yaşanan çıkışa kayıtsız kalmamış, Kadıköy'deki son 5 karşılaşmada tribüne 200 bin kişi gelmişti.

Bugünkü Fatih Karagümrük mücadelesi için de tüm biletler tükendi. Sarı-lacivertliler ikincilik yarışı için önem taşıyan maçta takımlarını yalnız bırakmak istemediği gibi, İsmail Kartal'a da teşekkür etmek için bugünkü karşılaşmaya özel önem veriyor.

Taraftar daha önceki maçlarda da Kartal'a özel tezahüratlar yapmıştı.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsveç'ten geri adım geldi! Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması...
Bağcılar'da İETT kazası! Kadın metrelerce sürüklendi!
Mahkumlar için cezaevi kovid izninin uzatılması gündemde: Gözler Başkan Erdoğan'da!
EYT’ye çözüm rotası! Kimler hemen emekli olacak? Yeni düzenleme ne zaman çıkacak? İşte 5 adımda çözüm rotası...
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!
Doğalgazda son sürat yerli üretim! Her geçen gün artıyor...
Dünya Türkiye'ye kilitlendi! NATO'da son sözü Ankara söyleyecek!
FETÖ ve YPG/PKK'ya açık destek! İsveç'in terör dosyası kabarık
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var!
CHP'li belediye başkanları devlete 'katil' deyip teröriste destek veren Canan Kaftancıoğlu'nu aklama yarışına girdi
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gece yarısı operasyonu!
Dünyanın gözü bu görüşmede olacak: Erdoğan davet etti Türkiye'ye geliyor
Finlandiya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama! PKK sorusuna kaçamak cevap
Trabzonspor'un şampiyonluk gecesinde damga vuran an! Öyle bir şarkıyla sahneye çıktı ki herkesi duygulandırdı....
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO kararını yorumladı
Başkan Erdoğan: Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
HDP'den kirli provokasyon, milletvekili polise taşla saldırdı
İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Yapılması gereken açık
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor: Binlerce taraftar sokaklara akın etti
Karadeniz'de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı

Karadeniz'de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı

EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor

EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor

Ümitcan Uygun davasında flaş! 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Ümitcan Uygun davasında flaş! 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Bu ilk vukuatı değilmiş! Düzce'de kızlarını istismar eden adam tutuklanarak cezaevine

Bu ilk vukuatı değilmiş! Düzce'de kızlarını istismar eden adam tutuklanarak cezaevine

Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü