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Fenerbahçeli taraftarlar Marmaray'da Trabzonsporlu taraftarlara saldırdı!

Spor Toto Süper Lig 37. haftasında şampiyon Trabzonspor, Altay maçını İstanbul'da oynarken Fenerbahçe ise sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Toplu taşıma araçlarında sık sık karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında gerginlikler yaşanırken bir grup Fenerbahçe taraftarı Marmaray'da Trabzonsporlu taraftarlara saldırdı.

Ekleme: 15.05.2022 - 23:40 Güncelleme: 15.05.2022 - 23:40 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig 37. haftasında şampiyon Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay ile karşılaşırken Fenerbahçe ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Toplu taşıma araçlarında sık sık karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında gerginlikler yaşandı.

Bir grup Fenerbahçe taraftarı, Marmaray'da Trabzonsporlu taraftarlara saldırdı. Fenerbahçeli taraftarlar, Marmaray'da 3 Trabzonsporlu taraftara linç girişiminde bulundu.
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