Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük ilk 11'leri belli oldu!

: Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe evinde VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor..

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Karagümrük maçı bu akşam oynanacak.



Mücadele saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı izlenebilecek.





FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK 11'LER:



Fenerbahçe 11: Altay, Serdar, Tisserand, Ferdi, Nazım, Osayi, Zajc, Gustavo, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun.



VavaCars Fatih Karagümrük 11: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Borini, Emre Mor, Pesic, Ahmed Musa.



MAÇIN HAKEMLERİ



Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.



Meler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz yapacak.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Şeker olacak.



Bu müsabakada VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.



Uğurlu'ya AVAR olarak Cevdet Kömürcüoğlu ve Demokrat Özgür Güneş eşlik edecek.



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