Fenerbahçe Karagümrük'e takıldı!

Süper Lig'de Fenerbahçe Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Tempolu ve net pozisyonların olduğu maçta gol sesi çıkmadı. Volkan Demirel, bu sezon Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de ikincilik avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Tempolu ve net pozisyonların olduğu maçta gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.



Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel, bu sezon Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı. İlk maç 1-1 sona ermişti.



SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK



Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler görev alamadı.



VOLKAN DEMİREL İLK KEZ KADIKÖY'E RAKİP OLARAK GELDİ



Fenerbahçe'de uzun süre forma giyen Volkan Demirel, Kadıköy'e ilk kez rakip olarak geldi. Sarı-lacivertli ekipte kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yaptıktan sonra bir süre teknik heyette de yer alan Volkan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak Kadıköy'de yer aldı.



Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e yaptıkları tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.