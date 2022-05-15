Beşiktaşlı yıldız futbolcu taraftarları çıldırttı!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37'nci haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oldu. Siyah-beyazlıların İzmir'de oynadığı müsabakada yıldız futbolcu taraftarları çok sinirlendirdi. Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği isim 2017-2018 sezonundan bu yana bir ilke imza attı.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37'nci haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmaya siyah-beyazlıların yıldızı damga vurdu. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş taraftarlarını çok sinirlendirdi. Öte yandan müsabakada 2017-2018 sezonundan bu yana bir ilk gerçekleşti.



WELINTON DEVAM EDEMEDİ



Beşiktaş'ta mücadele talihsiz başladı. Siyah-beyazlılarda Brezilyalı savunmacı Welinton karşılaşmanın 12'nci dakikasında üst adalesinden bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Brezilyalı yerine Necip Uysal kalan sürede görev yaptı.



ROSIER SADECE 19 DAKİKA SAHADA KALDI



Kritik müsabakada aksiyonlar erken başladı. Siyah-beyazlıların Fransız sağ beki Valerien Rosier, maçın başında yaptığı fauller sonrası iki sarı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştüğü için formasından uzak kalan Fransız oyuncu, Göztepe maçıyla birlikte geri döndü ancak sadece 19 dakika sahada kalabildi.



ÜMİT ÖZTÜRK'E İTİRAZ ETTİ



Siyah-beyazlıların sağ beki Valentin Rosier, ilk sarı kartı 9'uncu dakikada gördü. Tecrübeli sağ bek, 19'uncu dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası Ümit Öztürk tarafından ikinci sarı kartla oyun dışına gönderildi. Fransız sağ bek maçın hakemine itiraz etti ancak Ümit Öztürk'ün kararı değişmedi.



ISMAEL'DEN OYUNA BİR MÜDAHALE DAHA



Welinton'un sakatlandığı pozisyonda zorunlu bir değişiklik yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Valentin Rosier'in kırmızı kartı sonrası oyuna bir müdahalede daha bulundu. Tecrübeli teknik adam Georges Kevin N'Koudou yerine Kenan Karaman'ı 21'inci dakikada oyuna dahil etti.



GOL PERDESİNİ LARİN AÇTI



Karşılaşmanın 27'nci dakikasında gol perdesi açıldı. Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruş barajdan sekti ve Cyle Larin'in önünde kaldı. Kanadalı oyuncu düzgün bir vuruş yaptı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.



YİNE GÖZTEPE'YE ATMIŞTI



Siyah-beyazlılarda performansı tartışma konusu olan Cyle Larin ilginç bir tesadüfe imza attı. Beşiktaş'ta uzun süredir gol hasreti çeken Cyle Larin, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Göztepe maçı sonrası ilk golünü yine Göztepe'ye karşı attı.



JOSEF FARKI 2'YE ÇIKARDI



Beşiktaş'ta farkı 2'ye yükselten isim Josef de Souza oldu. Karşılaşmanın 32'nci dakikasında serbest vuruş sonrasında ters tarafa açılan meşin yuvarlağı Emirhan İlkhan ceza sahasına çevirdi. Montero'nun pasında düzgün bir vuruş yapan Josef de Souza, Göztepe filelerini havalandırdı.



VAR DEVREDE, BEŞİKTAŞ 9 KİŞİ



Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın 37'nci dakikasında Josef de Souza, Berkan Emir'e sert bir faul yaptı. VAR'ın uyarısı sonrası Ümit Öztürk pozisyonu kenarda izledi. Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk, incelemenin ardından Josef de Souza'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.



JOSEF'İN ÖZRÜNÜ KABUL ETMEDİ



Josef de Souza yaptığı sert faul sonrası Berkan Emir'den özür dilemeye giderken karşılığında ret cevabı aldı. Çok sinirlenen Emir, Josef'e sakatlamaya yönelik hareketinden dolayı tepki gösterdi.



BEŞİKTAŞ 2019'DAN SONRA İLK KEZ 9 KİŞİ



Beşiktaş, 14 Eylül 2019'da deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçından sonra Süper Lig'de oynanan bir müsabakada ilk kez sahada 9 kişi kaldı.



TOSIC'TEN SONRA İLK İSİM



Josef de Souza, Dusko Tosic'ten (Mayıs 2018 vs Kayserispor) bu yana Beşiktaş formasıyla gol attığı bir Süper Lig maçında kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.



ROSIER TARİHE GEÇTİ



Beşiktaş'ta Valentin Rosier tarihe geçti. Tecrübeli sağ bek, 2017-2018 sezonunda Dusko Tosic'in ardından bir Süper Lig sezonunda en fazla kırmızı kart gören ikinci isim oldu. Süper Lig'de bu sezon 3 kırmızı kart gören Fransız sağ bek, diğer kulvarlarda da 1 kez oyundan atıldı.



ÖZEN: NE YAPIYOR BU ÇOCUK?



Maçın devre arasında Beşiktaş'ı yorumlayan isimlerden Metin Tekin: "Senaryo çok enteresan. Beşiktaş, 10 kişi kaldı, 2-0'ı yakaladı. Sonra 9 kişi kaldı. İlk 45 dakika çok farklı oldu, bizi çok enteresan bir 45 dakika daha bekliyor" dedi.



Önder Özen ise "Rosier'in gördüğü kırmızı kart çok ilginç. Rosier'in oynadığı maçların son 20 dakikasını birlikte izlesek biriyle, 'Ne yapıyor bu çocuk?' der. İkinci sarı kart bana biraz ağır geldi" ifadelerini kullandı.



TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ



Beşiktaş taraftarları özellikle sosyal medyada Valentin Rosier'e tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Fransız oyuncunun bilerek kırmızı kart gördüğünü ima etti.



GÖZTEPE'DE JAHOVİC ATILDI



Müsabakanın 76'ncı dakikasında Göztepe'de Adis Jahovic'in müdahalesi sonrası Necip Uysal yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası tecrübeli santrafor kırmızı kartla oyun dışında kaldı.