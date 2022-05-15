Beşiktaş haberleri: 18 yaşında izleyenleri mest etti! Beşiktaş'ın genç yıldızı ilki başardı, Valerien Ismael'in gözüne girdi...

Süper Lig'de sezonun 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Göztepe'ye konuk oldu. Olaylı geçen maçtan 2-0 galip ayrılan siyah-beyazlılarda maça damga vuran oyuncu 18 yaşındaki genç kaleci Emre Bilgin oldu. Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün 3 kırmızı kart çıkarttığı mücadelede dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, bu sezon ilki başardı ve hocası Valerien Ismael'in de gözüne girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oldu. Karşılaşmanın büyük bölümünü 9 kişi oynayan Beşiktaş, deplasmanda 2-0'lık skorla kazandı.



Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri 27'de Cyle Larin ve 32'de Josef de Souza kaydetti.



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Son dakika Beşiktaş haberleri: 18 yaşında izleyenleri mest etti! Beşiktaş’ın genç yıldızı ilki başardı, Valerien Ismael’in gözüne girdi...

Bu sonuçla Beşiktaş 58 puana yükseldi. Daha önce Süper Lig'e veda eden Göztepe ise 28 puanda kaldı.





VALERIEN ISMAEL'İN ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİ



Beşiktaş'ta bu sezon göreve gelen teknik direktör Valerien Ismael, takımıyla çıktığı yedinci maçta, üçüncü galibiyetini aldı.



Saha kenarındaki tarzıyla dikkat çeken Valerien Ismael, siyah-beyazlı ekibin gelecek sezon planlamasında başrolü oynayan isim olacak.



Gelecek sezon yeni bir kadroyla takımını yeni sezona hazırlayacak olan Fransız çalıştırıcı, Beşiktaş'ta farklı bir hava yaratmayı başardı.



18 YAŞINDA MAÇA DAMGA VURDU



Beşiktaş'ın as kalecisi Ersin Destanoğlu, sakatlığı nedeniyle Göztepe deplasmanına götürülmedi.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:





"Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."



Ersin Destanoğlu'nun yerine Göztepe maçında kaleyi koruyan Emre Bilgin, maç boyunca gösterdiği performansla taraftarı ve teknik ekibinden tam not aldı.



Göztepe karşısında toplam 7 kurtarış yapan Emre Bilgin, bu sezon Beşiktaş'ın bir maçta en fazla kurtarış yapan kalecisi oldu.



18 yaşındaki genç kaleci, Beşiktaş'ta Loris Karius'un ardından bunu başaran ilk isim oldu.



"BENİ DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜRLER"



Maç sonunda açıklamalarda bulunan genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı:





"Beni destekleyen herkese teşekkürler. Buraya gelmemde hocalarımın çok büyük emeği var. Valerien Ismael hoca maçtan önce benimle konuştu. Ben de çıktım ve elimden geleni yaptım. 3 puan için çok mutluyum. Aileme ve sevdiklerime selamlar."



HOCASI SARILDI



Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte oyuncularını tebrik etmek için sahaya giren Valerien Ismael, Emre Bilgin'e özel ilgi gösterdi.



Son dakika Beşiktaş haberleri: 18 yaşında izleyenleri mest etti! Beşiktaş'ın genç yıldızı ilki başardı, Valerien Ismael'in gözüne girdi...

Maça damga vuran oyuncuyu sarılarak tebrik eden Valerien Ismael, oyuncusunu performansından ötürü teşekkür etti.





