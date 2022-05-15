Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme!

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, taraftarlarıyla şampiyonluğun coşkusunu doyasıya kutladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kutlamalarda açıklamalarda bulunurken "Sağ olun, var olun! Bu süreç içerisinde zor günler yaşadık, çok zor günler yaşadık ama hiçbir zaman için kendi yanlışlarımızın kendi hatalarımızın üstünü örtmek, camianın dikkatlerini başka yöne çekmek için hiçbir zaman bunun faturasını başka takımlara, başka taraflara ve başka kurumlara kesmedik." dedi.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, elde ettiği zaferi taraftarıyla coşkulu bir şekilde kutladı. Her futbolcu platforma kendi belirlediği şarkıyla çıkarken son olarak Başkan Ahmet Ağaoğlu sahneye geldi.



Başkan Ahmet Ağaoğlu taraftarlara seslenirken, "Ezberi bozduk, devamı gelecek!" dedi. Ağaoğlu'nun şampiyonluk kutlamalarındaki sözleri şu şekilde:



"Büyük Trabzonspor'un büyük taraftarları... Şampiyonluk kupa törenimize hoş geldiniz! Değerli taraftarlarımız, bundan 4 sene önce göreve geldiğimiz zaman bu coğrafyada fazla anlam ifade etmeyen bir şey istedik sizden. 3 sene sabır dedik, dördüncü sene ayakta alkışlayacaksınız dedik. Lütfen ayağa kalkın ve bu takımı alkışlayın!"



"En kötü günümüzde bile en büyük destek siz oldunuz, en büyük güç siz oldunuz. İnadıyla, azmiyle zafere ulaşan bu takımın arkasındaki en büyük güç sizsiniz. Sağ olun, var olun! Bu süreç içerisinde zor günler yaşadık, çok zor günler yaşadık ama hiçbir zaman için kendi yanlışlarımızın kendi hatalarımızın üstünü örtmek, camianın dikkatlerini başka yöne çekmek için hiçbir zaman bunun faturasını başka takımlara, başka taraflara ve başka kurumlara kesmedik. Yanlışlar bizim yanlışımızdı ve sizden aldığımız güçle yanlışlardan dönmesini bildik. Bugün bu zaferi yaşıyoruz."



"Bizler bu takımın birer hizmetçisiyiz. Buraya takıma hizmet etmek için geldik. Kurucularımız, önceki dönem başkanlarımız, yöneticilerimiz, kurul başkanları, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktörümüz Abdullah Avcı, teknik heyetimiz, gözümüzün bebeği inançla bize bu tabloyu yaşatan futbolcularımız... Malzemecilerimiz, sağlık ekibimiz, aşçılarımız, şoförümüz, idari personelimiz, medya ekibimiz... Hepsine huzurlarınızda kucak dolusu teşekkür etmek istiyorum bu tabloyu yaşattıkları için."



"Kenetlendik, yan yana geldik, omuz omuza büyük bir mücadele verdik ve bugün bu zafer tablosunu yaşıyoruz. Kentteki en küçüğümüzden 90 yaşındaki ninemize, dedemize kadar dünyanın dört bir yanında sabırla ve coşkuyla Trabzonspor'un bu kupayı kaldırmasını bekleyen tüm Trabzonsporlulara teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar!"



"Bu şampiyonluk için 'Trabzonspor küllerinden doğdu' dediler. Küllerimizden doğduğumuz halimiz buysa kor halimizi düşünün! O ateş hiç sönmedi, o inanç bize bunları yaşatıyor. Ezberi bozduk, devamı gelecek. Sizlerle birlikte, sizlerin desteğiyle... Emeği geçen herkese, dava arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, bütün yöneticilerimize, gecesini gündüzüne katan tüm yöneticilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Efsane hocalarımıza, efsane oyuncularımıza... Bu camia o kadar büyük ki sabaha kadar saysam bitiremem. Sağ olun, var olun!"



Ahmetcan Kaplan: Bu duyguları yaşamak çok güzel. Galatasaray maçı kırılma anıydı, geriden gelip kazandık. Sonra deplasmandaki Fenerbahçe maçı var. 3 puanı kaçırdığımız için üzgündük ama 1 puan aldık. Herkes elinden gelenin en iyisi yaptı. Belki de dualarla buraya geldik.



Uğurcan Çakır: Anlatılamaz bir duygu bizim için. Çok çalıştık, çok mücadele ettik ve şampiyon olduk. Ahmetcan çok yetenekli, zaten alt yapıda oynarken de bunu görmüştük. Kendisini geliştirdi ve oynadı. Bu şampiyonlukta emeği çok büyük. Böyle devam ederse çok üst düzey bir oyuncu olacak.



İsmail Köybaşı: Real Madrid şampiyon olsa bunu yaşayamaz. Bu görüntüleri parayla satın alamazsınız.



Gervinho: Herkesle birlikte olduğum için çok mutluyum. En önemlisi şampiyon olmamızdı. Kendi adıma ve tüm takım adına çok mutluyum.