Trabzonspor'un şampiyonluk gecesinde damga vuran an! Öyle bir şarkıyla sahneye çıktı ki herkesi duygulandırdı....

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, coşkulu şampiyonluk kutlamalarına devam ediyor. Bordo-mavili ekip, yıllar sonra gelen zaferi büyük bir coşkuyla kutlarken, takımın yıldızları kupa törenine çıktı. Futbolcular, kendi seçtikleri şarkılarla törene damga vurdu. Öte yandan Dorukhan Toköz'ün sahneye çıktığı an, kutlamalardaki herkesi duygulandırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Trabzonspor şampiyonluk kutlamasında 18 yaşındaki Taha Altıkardeş, Kurtlar Vadisi müziğiyle sahneye çıktı.



Dorukhan Toköz, Ahmet Çalık formasıyla sahneye çıktı. Dorukhan Toköz'ün sahneye çıktığı esnada Sezen Aksu'nun "Doymadım, doyamadım sevmeleri seni ben" sözlerinin yer aldığı Yalnızca Sitem şarkısı çaldı.



Abdullah Avcı, şampiyonluk sahnesine "Teşekkür Ederim" şarkısıyla gelirken gözyaşlarını tutamadı.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz dar sokaklarında" bestesiyle sahneye çıktı.



