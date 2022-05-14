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Trabzonspor'un kutlamaları New York Times'ta

Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, 38 yıl aranın ardından gelen zaferi doyasıya kutluyor. Taraftarın coşkusu sadece Türk basınında değil dünyada da ilgiyle takip ediliyor.

Trabzonspor'un kutlamaları New York Times'ta
Ekleme: 14.05.2022 - 12:14 Güncelleme: 14.05.2022 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğuna ve kutlamalarına sayfalarında yer verdi.

Gazetedeki haberde, 30 Nisan'da, haftalar öncesinden Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Karadeniz takımıyla ilgili, “Trabzonspor, neredeyse iki hafta önce şampiyonluğu elde etse de takımı ve hayranlarının kutlamaları bitmedi” dendi.

'40 yıl beklediler'

Trabzonsporlu futbolcu ve taraftarların günlerdir süren kutlamalarının ‘1984'ten bu yana süren uzun bekleyişten' kaynaklandığı aktarılan haberde, “Yaklaşık kırk yıl Türkiye şampiyonası için beklemek, bazıları için kendilerini kontrol edemeyecek kadar fazlaydı.” ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un kutlamaları New York Times'ta

'800 bin Trabzonlu kentte kutlamalara katıldı'

Haberde, bordo-mavili takımın ligin 35. haftasında Antalyaspor'u misafir ettiği ve 2-2 biten karşılaşma sonunda şampiyonluğu garantilediği maçın bitiş düdüğüyle başlayan sevinci, detaylarıyla anlatılırken, “Hakemin düdüğüyle, Trabzon'un 800 bin civarındaki sakininin neredeyse tamamı kutlamalar için geçe geç saate kadar şehrin sokaklarındaydı.” dendi.

Ayrıca, kutlamaların ve konserlerin halen devam ettiğine ve hafta sonu statta düzenlenecek büyük etkinliğe değinilen haberde, sadece Türkiye'de değil, Berlin, Münih ve Londra gibi Avrupa kentlerindeki kutlamalara da değinildi.

Öte yandan Ali Koç'un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar da haberde uzunca analiz edildi.

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