Spor Toto 1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor'un ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor küme düştü.

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor'un ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor küme düştü.



PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR DA BELLİ OLDU

Spor Toto 1. Lig'de daha önce Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'e yükselmeye hak kazanmıştı. Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off turuna katılacak dört takım da 37. hafta maçları sonrasında kesinleşti.



Buna göre Bandırmaspor, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpspor Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecekler. Spor Toto 1. Lig'de iki ayaklı oynanacak yarı final maçları 25 - 29 Mayıs tarihlerinde, final maçı ise 2 Haziran'da oynanacak.