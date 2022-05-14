  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor'un ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor küme düştü.

Ekleme: 14.05.2022 - 18:09 Güncelleme: 14.05.2022 - 18:14 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor'un ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor küme düştü.

PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR DA BELLİ OLDU
Spor Toto 1. Lig'de daha önce Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'e yükselmeye hak kazanmıştı. Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off turuna katılacak dört takım da 37. hafta maçları sonrasında kesinleşti.

Buna göre Bandırmaspor, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpspor Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecekler. Spor Toto 1. Lig'de iki ayaklı oynanacak yarı final maçları 25 - 29 Mayıs tarihlerinde, final maçı ise 2 Haziran'da oynanacak.
HDP'den kirli provokasyon, milletvekili polise taşla saldırdı
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor: Binlerce taraftar sokaklara akın etti
Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açıldı
Şampiyon Trabzonspor'un teknesi yola çıktı!
Komuta kademesinden Anıtkabir'e ziyaret
Aliyev’den Rize’ye ve halkına övgü dolu sözler:Burası cennet gibi
Putin: Finlandiya’nın NATO üyeliği hata olur
Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı'nı uçağın kokpitinden inceledi.
Cenaze saatlerce yol kenarında bekletildi! 'Araba burada ama bizi götüren yok'
Rusya'nın buğday hırsızlığı: Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemisini çaldılar
'Rize-Artvin' isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı'na indi! 'Mutluluktan ağlayanlar oldu' İşte tarihi anlar
BAE'de yeni devlet başkanı Muhammed bin Zayid oldu
HDP'li Ahmet Türk'ten Millet İttifakı'na gözdağı: Kürtler olmadan kazanamazlar
İsveç'ten küstah tehdit: Türkiye'nin çıkarına olur
Türk devletleri medya toplantısı! Başkan Erdoğan'dan video mesaj..
Trabzonspor'un kutlamaları New York Times'ta
Şırnak'taki hafızlık töreni CHP'yi rahatsız etti!
Ahmet Davutoğlu'na Adıyaman'da tepki üstüne tepki!
Ümit Özdağ'dan 'kurgu' kokan paylaşım! Tuvalet kabininden 'mülteci' görüntüsü servis etti
TÜİK kritik verileri açıkladı! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

TÜİK kritik verileri açıkladı! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Meteoroloji o bölgeleri son dakika uyardı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor! Hafta sonu tatil planı yapanlar dikkat .

Meteoroloji o bölgeleri son dakika uyardı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor! Hafta sonu tatil planı yapanlar dikkat .

NASA'nın Mars görüntüleri şoke etti! 'Uzaylı kapısı'

NASA'nın Mars görüntüleri şoke etti! 'Uzaylı kapısı'

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü