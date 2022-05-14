Ronaldo'dan yeni hocasına destek!

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ın gelecek sezon için anlaştığı Hollandalı teknik adam Eric Ten Hag'a destek verdi. 37 yaşındaki efsane futbolcu, "Ona iyi dileklerimi sunuyorum. Gelecek yıldan itibaren kupalar kazanacağımıza inanmalıyız." dedi.

Manchester United'da Cristiano Ronaldo, gelecek sezondan itibaren yeni hocası olacak Hollandalı teknik adam Eric Ten Hag'a destek vererek başarı diledi.



Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yeni teknik direktörü Eric Ten Hag için kulüp sitesine açıklamalarda bulundu.



"İŞLER ONUN İSTEDİĞİ GİBİ DEĞİŞMELİ"



Hollandalı çalıştırıcı için heyecanlı olduğunu söyleyen Ronaldo, "Ajax'ta harika işler yaptığını biliyorum ve oldukça deneyimli bir koç."



"Ona zaman vermeliyiz. İşler onun istediği gibi değişmeli. Umarım başarılı oluruz. Çünkü siz başarılıysanız, Manchester başarılı demektir."



"KUPALAR KAZANACAĞIMIZA İNANMALIYIZ"



"Ona en iyisini diliyorum. Sadece futbolcular olarak değil Manchester United'ın taraftarları olarak da heyecanlıyız."



"Ona iyi dileklerimi sunuyorum. Gelecek yıldan itibaren kupalar kazanacağımıza inanmalıyız." ifadelerini kullandı.