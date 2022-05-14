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Robert Lewandowski'den Bayern Münih'ten ayrılma kararı! İşte yeni adresi...

Bayern Münih formasıyla atttığı gollerle birçok rekora koşan Robert Lewandowski takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Polonyalı yıldızın en ciddi talibi de belli oldu. İşte transfer detayları...

Ekleme: 14.05.2022 - 01:35 Güncelleme: 14.05.2022 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyeceğini kulüp yönetimine bildirdi.

Golcü oyuncunun kontratı 2023 yılında sona erecek. Ancak Lewandowski'yi gelecek yıl bedelsiz kaybetmek istemeyen Bayern Münih gelen teklifleri değerlendirebilir.

BAYERN MÜNİH TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Amazon Prime'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Robert ile bir sezon daha yola devam etmek istiyoruz. Onun neler yapabileceğini biliyoruz ve bu konuda rahatız."

"Görünen o ki basında; 'Robert Lewandowski hakkında en saçma haberi kim yapacak?' yarışması var."

"Görüşmeler sürecek. Her sezon 30 ila 40 gol atan bir oyuncuyu satmayı düşünecek kadar çılgın değiliz."

Ancak kısa süre içinde görüşmelerin sanıldığı kadar olumlu ilerlemediği ortaya çıktı. Lewandowski'nin yaşanan süreçten memnun olmadığına dair haberler arka arkaya geldi.

LEWA'DAN TRANSFER SÖZLERİ!

Bayern Münih'in Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan ettiği gün Sky'a konuşan Polonyalı santrafor duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Yakın zamanda bir görüşme olacak, ama şimdilik önemli bir gelişme yok. Neler olduğunun farkındayım ve bu benim için kolay bir durum değil."

Bayern Münih'in zor bir karar vermesi gerekiyor: Ellerindeki en iyi forveti yerini doldurmadan satmak mı, yoksa gelecek yıl bedelsiz ayrılmasına izin vermek mi?

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde zirveyi zorlamak için Lewandowski'yle yola devam etmeleri bir ihtimal, fakat ellerindeki iki seçenek de ideal gözükmüyor.

Borussia Dortmund'un elini çabuk tutup, Bayern'in de listesinde yer alan Karim Adeyemi'yi kadrosuna katması da Bavyera ekibine önemli bir darbe vurdu.

LEWANDOWSKI BARCELONA'YA YAKIN

Robert Lewandowski'nin adı birkaç aydır Barcelona ile anılıyor, fakat şu an için kulüpler arasında bir anlaşma yok. Barça'nın Frenkie de Jong'un satışından gelecek bütçeyle Lewandowski için teklif yapacağı ve Polonyalı yıldızın yeni takımı olması için en büyük aday olduğu öne sürülüyor.
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