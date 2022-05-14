Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor: Binlerce taraftar sokaklara akın etti

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, bugün şampiyonluğunu kutluyor. Binlerce taraftarın kutlamalar için sokaklara ve meydanlara akın ettiği eğlence töreninde kutlamalar denizden başladı. İşte Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasından efsane kareler.