Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor: Binlerce taraftar sokaklara akın etti
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, bugün şampiyonluğunu kutluyor. Binlerce taraftarın kutlamalar için sokaklara ve meydanlara akın ettiği eğlence töreninde kutlamalar denizden başladı. İşte Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasından efsane kareler.
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreniyle şampiyonluk kupasını kaldıracak.
Tören öncesinde ise bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştiriliyor. Binlerce taraftar sokaklara akın etti.
Tören öncesinde ise bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştiriliyor. Binlerce taraftar sokaklara akın etti.