Fenerbahçe yeni golcüsünü İtalya'da buldu!

Fenerbahçe'de gelecek sezon takımın başına geçmesi beklenen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Sarı-lacivertlilere transfer etmek istediği forvet ortaya çıktı. Fenerbahçe, 67 yaşındaki çalıştırıcının isteğiyle aradığı golcüyü İtalya'da buldu.

Gelecek sezon için takımın başına Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u getirmeye hazırlanan Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu.



Sarı-lacivertliler, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isterken transfer çalışmaları da şimdiden başladı.



Fenerbahçe'de gelecek sezon takımın başına İsmail Kartal'ın yerine yüksek ihtimalle Jorge Jesus getirilecek.



Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, önceliğini hücum hattına verdi.



BERISHA VE VALENCIA BEKLENENİ VEREMEDİ!



Sezon başında Salzburg'dan büyük umutlarla transfer edilen Mergim Berisha ve sakatlıklarla boğuşan Enner Valencia'dan istediği katkıyı yapamayan Fenerbahçe kaliteli bir golcü transfer için kolları sıvadı.



Sarı-lacivertlilerde bu sezonun parlayan yıldızlarından Serdar Dursun'un da yeni sezonda daha çok forma şansı bulması bekleniyor.



30 yaşındaki milli golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla oynadığı 35 maçta 14 gol attı ve 4 asist kaydetti.



FENERBAHÇE DZEKO'YU İSTİYOR!



Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus forvet hattına Inter forması giyen Edin Dzeko'yu getirmek istiyor.



Boşnak golcünün maliyetli olması nedeniyle Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirebilmek için satışlardan gelecek gelire güveniyor.



Sarı lacivertli kulüp, bu transferi gerçekleştirebilmek için Avrupa'da birçok talibi bulunan Attila Szalai ve Dimitrios Pelkas'ı satmaya sıcak bakıyor.



BU SEZON 17 GOL VE 10 ASİST



Edin Dzeko, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 49 maçta 17 gol atarken 10 da asist yaptı.



INTER İLE 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR



36 yaşındaki golcü futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi haziran 2023'te sona eriyor.