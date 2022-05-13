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Beyaz Gazete
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Spor dünyasının en çok kazanan isimleri belli oldu! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, dünyaları kazandı...

Dünyanın en çok kitlesine sahip finans dergilerinden birisi olan Forbes, dünyanın en zengin sporcularını listeledi. Spor dünyasının en çok kazanan isimlerinin ortaya çıktığı listede, basketbol ve futbol gibi farklı spor dallarından isimler yer aldı. İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları…

Ekleme: 13.05.2022 - 00:47 Güncelleme: 13.05.2022 - 00:50 / Editör: Ozge Selin
1. Lionel Messi | Toplam Kazanç: 130 milyon dolar

2. LeBron James | Toplam Kazanç: 121.2 milyon dolar

3. Cristiano Ronaldo | Toplam Kazanç: 115 milyon dolar

4. Neymar | Toplam Kazanç: 95 milyon dolar

5. Stephen Curry | Toplam Kazanç: 92,8 milyon dolar

6. Kevin Durant | Toplam Kazanç: 92,1 milyon dolar

7. Roger Federer | Toplam Kazanç: 90,7 milyon dolar

8. Canelo Alvarez | Toplam Kazanç: 90 milyon dolar

9. Tom Brady | Toplam Kazanç: 83.9 milyon dolar

10. Giannis Antetokounmpo | Toplam Kazanç: 80,9 milyon dolar
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