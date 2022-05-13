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Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye ilk transferini yanında getiriyor! Portekiz Ligi'ne damga vurdu...

Gelecek sezon için takımın başına Jorge Jesus'u getirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 67 yaşındaki teknik adam, bu sezon Portekiz Ligi'nde harika bir sezon geçiren lig 5.'si Gil Vicente'nin genç yeteneğini beraberinde getiriyor. İşte transfer haberinin detayları...

Ekleme: 13.05.2022 - 20:48 Güncelleme: 13.05.2022 - 20:49 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, gelecek sezonda takımı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a emanet etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Jesus ile birlikte Portekiz'den getirmek istediği genç yıldız ortaya çıktı.

PEREIRA, KIM VE CRESPO'YU KAZANDIRMIŞTI

Fenerbahçe, sezona Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile başlamıştı. Pereira, Çin'den Kim Min-Jae'yi, ülkesinden ise Estoril forması giyen Miguel Crespo'yu transfer ettirmişti.

Sadece 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Portekizli oyuncu sezona damgasını vurdu, şimdiden Avrupa'dan önemli kulüplerin radarına girdi.

Aynı şekilde Güney Koreli savunmacı da, bu sezon gösterdiği performansla Roma ve Newcastle United gibi köklü kulüpleri peşine taktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz haftalarda görüşme yaptığı teknik direktör Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli takımın başına geçmek için gün sayan Portekizli teknik adam potansiyeli yüksek süper yeteneği Fenerbahçe'ye getirmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE 22'LİK LINO VAR!

Portekiz basınında yer alan iddialara göre ünlü hocanın gözdesi Portekiz ekibi Gil Vicente'de oynayan Samuel Lino.

Gil Vicente forması giyen Brezilyalı oyuncu, bu sezon Portekiz Ligi'ne damga vuran isimlerden biri oldu.

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Jorge Jesus'un analiz ekibinin 22 yaşındaki yıldızı yakından takip ettiği belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'ye resmen imzayı attıktan sonra yönetimden Lino'yu isteyeceği öne sürüldü.


BU SEZON 14 GOL, 5 ASİSTLE OYNADI!

Kanatlarda ve forvette görev yapan Sambacı, bu sezon 37 resmi maçta 14 gol atıp, 5 de asist yaptı.

LİGİ 5. BİTİRDİLER

22 yaşındaki oyuncu, Fran Navarro ve Pedrinho ile birlikte Gil Vicente'nin ligi 5. sırada bitirmeyi garantilemesinde büyük pay sahibi oldu.

DEĞERİ 5 MİLYON EURO!

Portekiz ekibinin Samuel Lino için 5 milyon Euro talep etmesi bekleniyor. Transferi kolaylaştırmak için Jesus'un bizzat devreye girebileceği belirtildi.

SON YILLARDA DEĞERİNİ KATLAYAN TRANSFERLER!

Fenerbahçe, son dönemde Szalai, Kim, Crespo, Osayi- Samuel gibi oyuncuları düşük maliyetle transfer edip piyasa değerlerini katlamayı başardı.

Genç yetenek Samuel Lino da Sarı-Lacivertli yönetimin bu stratejisine fazlasıyla uyabilecek bir oyuncu.

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