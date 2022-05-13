Güle oynaya kutlama! Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama programı sürpriz dolu!

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden, "Şampiyonluğumuzu güle oynaya kutluyoruz" başlığı ile yapılan açıklamada, kutlama programı için Medical Park Stadyumu'na dev boyutlarda sahne kurulduğu belirtildi.Sahne performanslarının da gerçekleştirileceği kutlamalar için stadyumun kapılarının 16.00'da açılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Havai fişek, ışık ve lazer şovlarıyla renklenecek kutlamalar, dünden bugüne Trabzonspor'umuza emek vermiş pek çok değerli ismin katılımıyla şampiyonluğumuza yakışır bir coşku içinde geçecek. Bu keyifli geceyi bekleyen tüm taraftarlarımıza küçük bir not, stadyuma gelirken telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın. Harika bir gece sizleri bekliyor."Sanatçıların da konser vereceği kutlamalarda, futbolcuların kendi seçtikleri parçalar eşliğinde "zafer yolu"ndan geçerek sahneye çıkacakları aktarıldı.