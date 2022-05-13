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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası!

11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fransız basını, Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için görüştüğü takımı açıkladı.

Ekleme: 13.05.2022 - 15:12 Güncelleme: 13.05.2022 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fransız basını, Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için görüştüğü takımı açıkladı. Yönetim, Sarı-Kırmızılı taraftarın sevgilisi olan genç yıldızın bonservisini 20 milyon Euro olarak belirlemişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Sezona Fatih Terim ve Burak Elmas yönetiminde "gençleştirme" politikasıyla giren Galatasaray, transfere yaklaşık 25 milyon Euro harcamıştı.

Ancak üst üste alınan kötü sonuçların ardından Sarı-Kırmızılılar'daki 4. Fatih Terim dönemi 10 Ocak tarihinde sona ermişti.

GALATASARAY'IN YENİ BAŞKANI KİM OLACAK?

Burak ELmas yönetimi, Fatih Terim'in yerine Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent'i getirse de İspanyol hoca da kötü gidişe çare olamadı.

11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Fırat Develioğlu gibi 3 aday var.

Sarı-Kırmızılılar'da bu belirsizlik sürerken, takımın yıldızlarıyla ilgili son dakika transfer haberleri de gelmeye devam ediyor.

Yeni sezona transfer bütçesi ayırmak zorunda olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson'un satılması bekleniyor.

"LYON VE GALATASARAY, KEREM'İN TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞÜYOR"

Fransız basını ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sürpriz bir iddiayı manşetine taşıdı.

Get French Football'da yer alan habere göre; Lyon ile Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferi için görüşmelere başladı.
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