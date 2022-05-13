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Galatasaray'da şok ayrılık! Arda Turan karar verecek!

Kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Domenec Torrent'ten sonra takımdan ayrılacak isimler de netleşit.

Galatasaray'da şok ayrılık! Arda Turan karar verecek!
Ekleme: 13.05.2022 - 11:19 Güncelleme: 13.05.2022 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirip son 16'da Barcelona'ya elenen Galatasaray'da, seçim öncesi yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor.

TAKIMDAN GİDECEKLER BELLİ OLDU

Bu sezon yaptığı transferlerden istediği verimi alamayan ve harcanan transfer ücretleriyle eleştirilere maruz kalan sarı-kırmızılı camiada takımdan ayrılacak olan oyuncular belli oldu.

200-300 MİLYON TL ARASI PARA ÇIKACAK

Bankalar Birliği ile 3 sene önce imzaladığı anlaşma sonucunda ilk faiz ödemesini ağustos ayında gerçekleştirecek olan Galatasaray'ın kasasından 200-300 milyon TL arasında para çıkacak.

8 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILACAK

Futbol takımı maaş bütçesini azaltmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, bu ay sonunda sözleşmesi bitecek 8 oyuncusuna veda edecek. Bu isimlerin ayrılmasıyla maaş bütçesinde 144 milyon TL tasarruf sağlanacak.

LUİS CAMPOS GÖREVİNİ BIRAKTI

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın daveti ile ocak ayında İstanbul'a gelen ve danışmanlık görevi için adı geçen Luis Campos, sarıkırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını açıkladı.

Campos, 'Maalesef kulüpte istikrarsızlık ve belirsizlik devam etmektedir. Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ama bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır' dedi.

FEGHOULİ VE BABEL İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray, yüksek maliyetli yıldızlar Feghouli ve Babel'le yola devam etmeyecek. Halil Dervişoğlu, Pulgar ve Pena'nın kiralık sözleşmelerinde opsiyon bulunmuyor.

FEGHOULİ NE YAPTI

2017'de Galatasaray'a transfer olan Cezayirli futbolcu 160 resmi maçta 33 gol ve 31 asistle oynarken, özellikle 2017-18 (6 gol, 9 asist) ve 2018- 19'da (9 gol, 6 asist) kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu.

ARDA TURAN FUTBOLU BIRAKIYOR

8 milyon TL'ye oynayan Arda Turan futbolu bırakacak. 4'er milyon TL kazanan Fatih Öztürk ve Semih Kaya da yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Burak Elmas döneminde 50 milyon Euro'yu bulan A Takım bütçesi, yeni yönetimle birlikte 40 milyon Euro'dan aşağı seviyeye çekilecek.

KONTRATI SONA ERECEK YABANCILAR

Feghouli: 3 milyon 850 bin euro
Babel: 2 milyon 850 bin euro
Pulgar: 750 bin euro
Pena: 360 bin euro

SÖZLEŞMESİ BİTECEK YERLİLER

Halil Dervişoğlu: 8 milyon 500 bin TL
Arda Turan: 8 milyon TL
Fatih Öztürk: 4 milyon TL
Semih Kaya: 4 milyon TL

LEVENT TÜZEMEN: TRANSFERDE SAVURGANLIK DÖNEMİ BİTMİŞTİR

Sofiane Feghouli ve Ryan Babel gibi yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak Galatasaray adına hem bütçede yüklü bir rahatlama yaşatacak hem de yeni yönetimin elini güçlendirecektir.

Galatasaray'ın transferde artık savurganlık dönemi bitmiştir. Uzun vadeli oyuncularla anlaşma olmamalıdır. Ayrıca genç adı altında Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuların bonservislerine de yüksek paralar ödenmemelidir.
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