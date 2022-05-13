Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı!

Süper Lig'de bu sezonu ikinci sırada tamamlamak isteyen Fenerbahçe, gelecek sezona iddialı bir giriş yapmanın peşinde. Bu doğrultuda Ali Koç, Galatasaray'da forma giyen yıldız oyuncuya kancayı taktı.

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen Fenerbahçe, İsmail Kartal ile çıkışa geçti.



Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen deneyimli çalıştırıcı, takımı toparlayarak ikinci sıraya yerleşti ve taraftarın gönlünü kazandı.



Ancak yeni sezonda yabancı bir hocayla yola devam etmeyi düşünen Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'la büyük ölçüde anlaşma sağladı.



Portekizli teknik direktörü kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlayan Ali Koç, transferde de çalışmalarını sürdürüyor.



Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertli ekip, iddialı bir kadro kurmanın peşinde.



Bu sezon ligi ikinci sırada bitirmek isteyen Fenerbahçe, son iki haftada Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçlarını kayıpsız geçmek istiyor.



Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hediye gibi transfer geliyor…

Bu süreçte hem yerli hem de yabancı oyuncularla görüşmelerini sürdüren Ali Koç, Jorge Jesus'un resmiyete kavuşmasının ardından görüşmelere hız verecek.



Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hediye gibi transfer geliyor…

Henüz yabancı kuralı netleşmese de kaliteli Türk oyuncu sayısını artırmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok için Kasımpaşa'nın kararını bekliyor.



HEDEF HALİL DERVİŞOĞLU



Öte yandan sarı-lacivertliler, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için de harekete geçmeye hazırlanıyor.



Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Brentford'la temasa geçmek için sezonun bitmesini bekliyor.



Galatasaray'la yola devam etmeyecek olan 22 yaşındaki santrforu İngiliz kulübü bonservisiyle yollamak istiyor.



Fenerbahçe uygun bir bedel belirlenirse, milli futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalama amacında.



GEÇEN YAZ 'GELİRİM' DEMİŞTİ



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde Dervişoğlu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti.



Oyuncudan "Bonservisimi alırsanız seve seve gelirim" yanıtı alan Koç, Brentford kulübünün yüksek para beklentisi nedeniyle transferi noktalayamamıştı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hedefi bu transferi bir an önce bitirmek.



KANARYA'DA KEYİFLER YERİNDE



Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hediye gibi transfer geliyor…

İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda sarı lacivertli oyuncuların bir hayli neşeli olduğu görüldü. Tedavileri süren Pelkas, Arda Güler ve Crespo antrenmana katılmadı.