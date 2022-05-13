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Beyaz Gazete
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Beşiktaş Süper Lig'in yıldızını istiyor! Devre arasında geldi takıma damgasını vurdu..

Süper Lig'de bu sezon kötü sonuçlar alan Beşiktaş, 3 farklı teknik direktörle çalıştı. Gelecek sezon Valerien Ismael yönetiminde yeni bir kadro kurmak isteyen Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in yıldızını gözüne kestirdi. İşte transfer haberinin detayları...

Ekleme: 13.05.2022 - 22:46 Güncelleme: 13.05.2022 - 22:48 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de bu sezon üst üste aldığı kötü sonuçlar nedeniyle 3 farklı teknik direktörle çalışan Beşiktaş, gözünü transfere dikti. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in yıldızı için harekete geçiyor.

Süper Lig'de bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları başladı.


Teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekip, bu sezonki başarısızlığı yeni sezonda taraftarlarına unutturmayı planlıyor.


Kadrosundaki birçok oyuncusuyla sözleşmesi sona erecek olan Beşiktaş'ın yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor.

Fransız teknik adamın raporlarını doğrultusunda takımda ciddi değişikliklere gidecek olan yönetim, elini çabuk tutmanın peşinde.

Özellikle hücum hattını baştan yaratmak isteyen siyah-beyazlılar, kapsamlı bir çalışmanın içerisinde.

3 FORVET AYRILIYOR!

Siyah-beyazlılarda, takımın üç forveti; Michy Batshuayi'nin kiralık sözleşmesi biterken Cyle Larin ile Güven Yalçın'ın da sözleşmeleri son buluyor.

Valerien Ismael'in sistemine uygun oyuncular arayan Beşiktaş'ın hedefindeki yıldızlardan birisi ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TREZEGUET'NİN PEŞİNDE!

Hedefte Aston Villa ile İngiltere Premier Lig macerasının ardından Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'de geri dönen Trezeguet var.

Beşiktaş'ta Aston Villa'dan sezon sonuna kadar Medipool Başakşehir'e kiralanan oyuncu için harekete geçildi.

SON KARAR VALERIEN ISMAEL'İN

Teknik direktör Valerien Ismael'in de olumlu rapor sunması sonucu resmi adımların atılacağı iddia ediliyor.

10 milyon Euro piyasa değeri olan Mısırlı futbolcunun İngiliz kulübüyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
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