Sivasspor Alanyaspor'u eleyerek Türkiye Kupası finaline yükseldi!

Türkiye Kupası'nda Sivasspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor ilk maçta galip geldiği için finale yükseldi.

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ilk maçta 2-1 yendiği rakibini eleyerek adını finale yazdırdı.



İlk yarı

4. dakikada Uğur’un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Kayode, topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.



13. dakikada Efecan’ın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı ortada ceza sahası içerisindeki Eduardo'nun şutu üstten auta çıktı.



21. dakikada Juanfran’ın topu ceza sahası içerisindeki Eduardo’ya gönderdi. Apindangonye erken davranarak Eduardo’nun önüne düşen topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.





İkinci yarı

43. dakikada ceza sahası içinde Juanfran’ın şutunda Ali Şaşal topu kornere çeldi.



52. dakikada Gradel’in ceza sahasının sol çaprazından kaleyi hedef alan şutunda top az farkla auta çıktı.



53. dakikada Eduardo’nun ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.



78. dakikada Oğuz’un sol kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazından Diedhiou kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1



88. dakikada ceza sahası içerisinde Kayode’nin kafayla indirdiği topu Hakan filelerle buluşturdu. 1-1



Alanyaspor futbolcuları yıkıldı

Kupada saf dışı kalan Alanyaspor’da maç sonu büyük üzüntü hakimdi. Bazı futbolcular sahada yere çöktü, bazı futbolcular da hakeme büyük tepki gösterdi.



Kaptan ilk golünü attı

Sivasspor'da Hakan Arslan, attığı golle takımının adını finale yazdırdı ve bu sezon ilk kez ağları sarstı. Maça ilk 11'de başlayan deneyimli oyuncu Arslan, 88. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Arslan, böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.



Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 39 maça çıkan Hakan, 32 kez de ilk 11'de görev aldı. Arslan, 2 bin 901 dakika oyunda kaldı.



“Sivasspor’a final hayırlı olsun"

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor ile final oynayacaklarını söyleyerek, “Sahanın içine gelince, ilk maçta aldığımız bir galibiyet var. Bunun neticesi olarak oyuncular zaman zaman bunu düşünüp geri çekilebiliyorlar. Ama biz öyle düşünmedik. Maçın başında baskı kurduk. İkinci yarıda da baskı kurduk. Alanya takımı gerçekten iyi bir takım, çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Öyle kolay kolay pes edecek bir takım değildi. Zor anlarda yaşadık ama ne olursa olsun iyi mücadele ederek, golümüzü de atarak güzel bir maç kazandık. Sivasspor’a final hayırlı olsun. Şimdi önemli olan bunun sonunu getirmek. Komşumuz Kayserispor ile oynamak bana göre çok çok güzel bir şey. İki Anadolu takımı final oynayabiliyor. Bunun için Kayseri’yi de tebrik ediyorum. Tesadüf ligin son maçını Kayseri ile oynayıp bir süre sonrada kupada karşılayacağız. Ligin en çok maç oynayan takımı biziz. İlk önce biz başladık en son yine ligi biz kapatacağız. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.



Finalde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u saf dışı bırakan Kayserispor ile Alanya engelini aşan Sivasspor, finalde karşı karşıya gelecek. Dev maç ise 26 Mayıs Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.